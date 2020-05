Nació el primer nieto varón de José José El bebé es el segundo hijo de Marysol Sosa, hija del fallecido cantante. Aquí los detalles del parto y cómo se llamará. Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡Marysol Sosa ya es mamá por segunda vez! Aunque estaba previsto que el bebé naciera el próximos mes, el primero nieto varón de José José ha llegado ya a este mundo y nació el 8 de mayo, como han confirmado medios en Ciudad de México. En entrevista con el programa Hoy la también cantante contó que el nene pesó dos kilos 750 gramos y midió 51.5 centímetros. Sosa y su pareja, Xavier Orozco, decidieron que el parto se adelantara casi un mes debido a que ella venía padeciendo diabetes gestacional. Según han trascendido, el bebé llevará el nombre de José Patricio, en honor al inolvidable cantante fallecido en 2019. Así mismo, la hija de Anel Noreña indicó a una publicación nacional que el parto natural de Elena, su primera hija, había sido muy doloroso, por lo que prefirió que le realizaran una cesárea. La verdad sí, fue todo muy sorpresivo, pero gracias a Dios todo salió bien y el nene ya está con nosotros. Estoy un poco adolorida porque fue cesárea, pero aquí estamos". - Marysol Sosa, al programa Hoy “La decisión de adelantar el parto fue como de precaución, para que no ocurriera nada malo después. No fue tanto de urgencia, porque de hecho nos habían dicho que podría haber nacido desde el lunes pasado (4 de mayo) y lo tuvimos hasta este viernes (8 de mayo), entonces fue de prevención todo esto”, acotó. Este fue el último post de Sosa en redes, felicitando a su madre, Anel Noreña, por el Día de la Madre y donde ambas aparecen al lado de Elena, la primogénita de la cantante: En este post previo Sosa reveló que el nene se llamará Patricio: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sosa también reveló que ella se enteró de que estaba embarazada justo en medio de la complicada situación por la muerte de su padre. “Tuve que volar a Miami y vivir toda esta situación de la muerte de mi padre, ya embarazados, cosa que no sabíamos en esos días", aseguró. Por si fuera poco, la pandemia del coronavirus no ha hecho las cosas más fáciles para ella, pues han complicado sus citas médicas y chequeos "Esta situación de la pandemia pues nos agarró también de sorpresa, entonces todo esto pudo haber influido”. ¡Felicidades a mamá y familia!

