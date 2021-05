¡Nació la hija de Natti Natasha y su prometido Raphy Pina! People en Español tiene todos los detalles del nacimiento de la pequeña Vida Isabelle. Así compartió el feliz papá la llegada al mundo de la bebé: "¡Somos tíos!". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡Confirmado! Nació la bebé de Natti Natasha y su prometido Raphy Pina. Su milagro de vida, Vida Isabelle Pina Gutiérrez, nació este sábado en el hospital South Miami de la ciudad de Miami, pesando 6.8 libras y midiendo 20 pulgadas. El parto, asistido por las doctoras Xiomara Martínez y Sureen, fue un alumbramiento natural del que madre e hija se encuentran perfectas. El orgulloso papá dio la primera pista del nacimiento de su princesa con una imagen desde el hospital donde escribió: "¡Somos tíos!". Apenas unas horas antes, Raphy hizo partícipes a sus seguidores de la feliz espera de ambos en el hospital con una entrañable imagen. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Estoy tan feliz, estoy más lleno de VIDA que nunca. Hoy Dios nos dará una bendición más. Hoy Dios realizará otro milagro de VIDA. Hoy Dios hará lo propio para que se celebre la llegada de una reina. Te amo Natalia y esta es nuestra última foto con la bebé en tu vientre", escribió emocionado. La pareja declaró su amor y compromiso a comienzos de año. Poco después, en la entrega de Premio Lo Nuestro 2021, la cantante dominicana sorprendió a los presentes y televidentes con la feliz noticia de su embarazo. Un sueño cumplido que hoy se ha hecho realidad. La intérprete de "Ram Pam Pam" junto a Becky G y su pequeña se encuentran en perfecto estado de salud. ¡Muchísimas felicidades y bienvenida al mundo Vida Isabelle!

