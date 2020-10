Close

¡Bienvenida Blu Jerusalema Vacchi! Mira la primera foto de la hija de Gianlucca Vacchi y Sharon Fonseca "Gracias a Dios está sana. Y ya la amamos más que a nuestras vidas", exclamó el empresario italiano al compartir la primera imagen de su recién nacida desde el hospital. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡Por fin llegó! Luego de un intensa y angustiante espera ha nacido la adorable Blu Jerusalema Vacchi, primera hija de la venezolana Sharon Fonseca y el italiano Gianluca Vacchi. Sus orgullosos padres compartieron este martes la primera imagen de su recién nacida en brazos mostrando cómo el nacimiento los ha unido más que nunca. "Ya está con nosotros… Sharon y yo estamos felices de compartir con ustedes que esta mañana recibimos a nuestra hija, Blu Jerusalema Vacchi. Gracias a Dios está sana. Y ya la amamos más que a nuestras vidas", reza la entrada en la cual se observa a la bella pareja sosteniendo a la bebé. Su manita asomada entre las cobijas. Tan solo el pasado sábado la modelo venezolana de 25 años y el magnate de 52 revelaban cómo aliviaban sus nervios ante el inminente parto compartiendo imágenes del futuro papá en sus "labores" de parto. Días antes se había celebrado en la mansión de la pareja —ubicada en Bolonia, Italia— un hermoso y espectacular baby shower. Image zoom Credit: Ig/gianlucavacchi Hace solo unos días la pareja celebró su baby shower. Image zoom Credit: IG Sharon Fonseca ¡El nervioso papá no cabía de la emoción! Image zoom Credit: IG Gianluca Vacchi SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A pesar de que ya cruza las cinco décadas de vida y de que tuvo varios y conocidos amores con bellas mujeres, Vacchi ha expresado que este es el mejor momento de su vida y que el nacimiento de su hija ha valido la pena todos estos años de espera. "Ahora sé porque esperé tanto tiempo; la vida tenía para mí un premio especial, tú y nuestra hija", exclamó recientemente. "No tengo palabras suficientes para explicar la sensación más profunda de mi vida y quiero dedicar este momento de profunda alegría y de una nueva vida en camino a la memoria de mi padre y sé que ahora el está orgulloso de la mujer que tuve la oportunidad de elegir para este maravilloso camino". ¡Felicidades a la familia!

Close Share options

Close Close Login

Close View image ¡Bienvenida Blu Jerusalema Vacchi! Mira la primera foto de la hija de Gianlucca Vacchi y Sharon Fonseca

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.