¡Ya nació el cuarto bebé de Jacqie Rivera! Después de estos días de cuarentena en la etapa final de su embarazo, ayer una embarazadísima Jacqie publicó esta divertida foto: "¡Hola a todos! Solo para ver cómo andan. Sigo embarazada", aseguró poniendo un emoji con una carita de no poder más con su alma. "Me he tomado estos últimos días para descansar. Espero que el bebé llegue pronto… Amo, bye" y añadió el hashtag de 40 semanas de embarazo. Hace apenas tres semanas, su hijito Jordan cumplía cuatro añitos y la hija de Jenni Rivera compartió esta bella foto: "Happy birthday to my boy!! Hoy cumple 4 años el rey de mi corazón", decía la cantante, quien también agradeció ser parte de su vida y el amor que cada día le brindaba su pequeño. Después de la larga espera, la feliz mamá por fin anunció que el bebé llegó hoy y que pronto veremos su carita por primera vez. "Julián Joy Campos nació a las 12:59 PM el 27 de abril de 2020. Muchas gracias a todos por sus oraciones. Pronto colgaremos su foto, después de que descanse. ¡El parto fue eterno!" aseguró la agotada mamá que a ciencia cierta necesitó algunas horas de sueño para recuperarse del trance. "En noviembre decidí hacer un parto en casa y le doy gracias a Dios que decidí eso, por todo lo que está pasando ahora con el COVID-19. Ya estoy preparada para tener a mi bebé en casa. Ya tengo todo lo necesario", aseguró en una entrevista reciente a People en Español. "Tengo una tina pequeña, una tina inflable para partos aquí en mi cuarto y todo está listo para el día que me den los dolores. Tengo mi partera que ya sabe dónde vivo, dónde estacionarse, todo está preparado. Me siento muy bien". ¡Ya estamos deseando descubrir la carita de Julián! ¡Felicidades!

