Mira cómo anunció Yuridia el nacimiento de su segundo bebé Yuridia ya es madre por segunda ocasión y dio a conocerlo de manera pública. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 14 de febrero de 2023, Yuridia reveló que esperaba a su segundo hijo, a quien procreó con su esposo Matías. En aquel momento, dijo que nacería en agosto; ahora, la cantante da a conocer que el bebé nació el pasado 13 de julio. Para ello, la intérprete de "Amigos no por favor" mostró algunas imágenes. En una se ve la huella del pie de un nene en una sábana blanca "13/07/23", se puede leer. En otra deja ver la mandíbula del pequeño, quien está envuelto en una sábana blanca con detalles amarillos y se logra apreciar un ornamento azul. La exconcursante de La Academia acompañó la instantánea con la frase "Yo viviendo en una locura de todos sus detalles". Ambas fotografías las publicó en sus historias de Instagram. Yuridia Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También presentó un pastel donde se lee el nombre del niño, quien se llama Benicio. De hecho, la famosa había revelado que esperaría a un varoncito y antes del nacimiento dio a conocer abiertamente el nombre del nene. Yuridia Justamente, en la última publicación de la famosa realizó, el 8 de julio de 2023, en la misma red social, los cibernautas no dejaban de preguntarme cuándo nacería su hijito. "Yo quiero saber si ya nació su bebé"; "Ese bebé ya lleva como 20 meses de embarazo"; "Que gran etapa, Dios te llene de cosas lindas"; "Hay cosas que no se preguntan. Dejen que ella comparta si está o ya no embarazada", y "Ya casi llega el Beni", mencionaron. Yuridia Ahora, Yuridia ya dio a conocer que en madre por segunda ocasión. Su primer hijo tiene 17 años, se llama Phoenix y nació tras la relación sentimental que tuvo con Edgar Guerrero, uno de sus compañeros en el reality de música.

