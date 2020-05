¡Ya nació el bebé de Sherlyn! ¡Bienvenido André! ¡Ya está aquí! El bebé pandemial, como le apodó su famosa mamá con mucha simpatía, ha llegado para colmar de felicidad el corazón de la actriz hoy sábado 3o de mayo. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡La cigüeña aterrizó por fin para Sherlyn y la mexicana ya tiene a André en su regazo! Como ella misma aseguró en sus redes hace ahora un mes, “no hay fecha que no se cumpla, y yo creo que en una tres o cuatro semanas a más tardar tendré a mi príncipe aquí en los brazos, no lo puedo creer se me paso rapidísimo, ¿a Vds. no?” Antes de compartirnos la primera foto de su bebé, la actriz se tomó este divertido retrato durante los últimos momentos de la feliz espera, con un favorecedor bikini fucsia y una simpática barriguita disfrazada con todos los gadgets de la cuarentena: ¡tapabocas, gafas y cubre-cara de metacrilato! “Esperando a mi príncipe André, mi pequeño pandemial”, dijo con mucha simpatía. Así de poética reveló antes el nombre que había elegido para su primogénito: “ANDRÉ. Su nombre es André. El hombre que vino a cambiarlo todo y volvió mi mundo un lugar de arcoíris, atardeceres de colores, lluvia de luz y brillo, te amo amado hijo, Dios sabe en cuántos lugares le hable de ti de rodillas, hoy mi amado André falta muy poco para verte, mi cielo”, fueron las lindas palabras elegidas por la mamá primeriza. Hace tan solo una semana, Sherlyn aseguró que había decidido congelar las células madre del cordón umbilical de su bebé porque: “sirven para tratar algunos padecimientos relacionados con problemas hematológicos y del sistema inmune. Almacenar las células madre de tu bebé significa la posibilidad de tener acceso a tratamientos médicos, lo que representa una protección no sólo para él, sino para otros miembros de la familia en caso de compatibilidad”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También confirmó que ya lo tenía hablado con su doctor: “llegamos al acuerdo de que primero tendrá un pinzado tardío de cordón para que le entre la mayor cantidad de sangre a mi bebé y después se hará la recolección”. ¡Muchas felicidades!

