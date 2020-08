¡Ya nació el bebé de África Zavala y León Peraza! Un día después de celebrara su cumpleaños, la actriz se convirtió en madre con el nacimiento de su primer hijo. ¡Te contamos los detalles! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La actriz mexicana África Zavala y su pareja, el también actor León Peraza ¡ya son oficialmente padres! Así lo confirmó la una fuente cercana a la pareja a People en Español. El pequeño León nació apenas unas horas después del cumpleaños de su mamá, en horas de la madrugada de este jueves 13 de agosto. El parto no tuvo complicaciones y ambos se encuentran bien de salud. Image zoom IG/León Peraza El galán venezolano y Zabala habían expresado en sus redes sociales y en los medios de comunicación lo contentos que estaban por la pronta llegada de su primer hijo. “Contando los días para conocer a mi bebé”, expresó la artista de 35 años en su cuenta de Instagram. Antes de darle la bienvenida a su primogénito, la pareja se encontraba de fiesta celebrando el cumpleaños de Zabala, a quien Peraza le dedicó un romántico mensaje junto a video de algunos de sus mejores momentos. “Feliz cumpleaños amor de mi vida, desde que llegaste a mi vida me siento un hombre cada vez mejor, espero siempre brindarte momentos alegres y divertidos, espero nunca faltarles a ti y a nuestro bebé”, escribió en su cuenta de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Recientemente, la actriz de Peregrina admitió que haber estado embarazada durante la cuarentena por el coronavirus le fue particularmente difícil, sobre todo porque no pudo estar cerca de sus familiares. “Lo más difícil ha sido estar lejos de la familia”, confesó. “Son momentos bien bonitos, la primera vez que vas a tener un bebé, que tienes tu pancita... Esa ha sido la parte que sí he sufrido mucho, que quisiera estar con mi mamá, pero no se puede. Hay que protegerla y protegerse también. Ahorita embarazada, es doble riesgo. No podemos salir, llevamos aquí mucho tiempo y eso ha sido lo complicado”, aseguró en una entrevista en El gordo y la flaca (Univision). Fue a principios del año pasado cuando la intérprete hizo oficial su noviazgo con el guapo galán y desde entonces ambos no han dejado de presumir su amor en las redes sociales.

