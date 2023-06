¡La familia crece! Nacho se convertirá en padre por sexta vez Fue la modelo Melany Mille quien compartió que está esperando su segundo hijo junto al venezolano, ¡los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir NACHO Y SU FAMILIA NACHO Y SU FAMILIA | Credit: Instagram Nacho Nacho celebra el día de padre por lo más alto. El cantante recibió la noticia de que se convertirá en papá por sexta ocasión. Fue su pareja Melany Mille junto a la hija de ambos, Mya, que compartieron el notición a través de las redes sociales. "Hola papá Nacho desde ahora seremos más quienes te amaremos", escribió la venezolana en us Instagram junto a una postal en donde la pequeña Mya muestra el ultrasonido de su hermanito/a. "Si hay algo por lo que dar gracias a Dios es por tener no solo un padre al lado sino un hombre responsable, comprometido, luchador y muy amoroso, ejemplo de servicio, de trabajo y con una calidad humana inigualable", y siguió. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN "Gracias papá por siempre estar de lejos o de cerca, gracias porque la imperfección de algunos de tus actos también nos enseñan. Gracias por corregirnos y guiarnos con tanta paciencia y amor. Gracias por compartir tu corazón en tantos pedazos y darnos tanto de tu gran esencia. Hoy se celebra el día del padre pero tú le haces honor a esa fecha a diario cuando te olvidas hasta de ti mismo por seguir trabajando y trabajando y así brindarle a todos tus hijos una mejor vida". Nacho es padre de Diego, Miguel, Santiago y Matías, producto de relaciones pasadas. ¡Muchas felicidades!

