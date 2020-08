Nacho posa por primera vez con su bebita Mya en el día de su cumpleaños Ha sido Melany Mille, la novia del cantante venezolano, quien ha compartido la entrañable foto para felicitarle en su día tan especial. "Dios bendiga infinitamente tu vida". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Después de un tiempo alejado de las redes y volver a retomarlas con las energías cargadas, por fin hemos podido disfrutar de una imagen más íntima y personal de Nacho. En ella el cantante aparece tiernamente abrazado a su nuevo amor, su bebita Mya. Lo ha hecho en un día muy especial, el de su 37 cumpleaños. En realidad no era él quien publicaba la entrañable foto sino su pareja, Melany Mille, quien captó este hermoso momento entre padre e hija y compartió en su perfil de Instagram. En el pie de foto escribió una dedicatoria a su novio que denota el amor tan grande que le tiene. "Dios bendiga infinitamente tu vida, Nacho", expresó. Además de ser una mujer muy creyente, Melany es muy solidaria, especialmente con su país, Venezuela, y con los niños, su gran debilidad. Siempre ha estado a su lado pero ahora que es madre, el sufrimiento por ver a los pequeños en circunstancias tan duras duele mucho más. Esta imagen entre padre e hija lo cura casi todo. Tumbado en la cama y con el pecho al descubierto, Nacho hace lo que se conoce como el piel con piel con los bebés. Consiste en mantener el contacto directo con el recién nacido durante los primeros meses, sin telas ni ropa de por medio. Según dicen los expertos, esto genera una conexión muy especial y favorece el estado físico y mental del niño o la niña. Image zoom Instagram / Melany Mille SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La parejita parece estar cumpliéndolo al pie de la letra. Nacho ya tiene su mayor regalo, el amor de su pareja y su bebita a su lado. Durante este día el cantante no ha parado de recibir mensajes de cariño por parte de amigos, familiares y fans de los que se ha hecho eco y ha agradecido en sus redes. Recibe nuestra más sincera invitación, querido Nacho, ¡qué cumplas muchos más junto a tus seres amados!

