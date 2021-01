Close

¡Así celebraron Nacho Mendoza y Melany Mille los seis meses de su bebé! ¡No imaginas con qué terminó embarrada la pequeña Mya Michelle el día que sus papás le festejaron al cumplir medio año! ¡Qué cómica! Tenemos los detalles de la fiesta. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A finales del 2020, Nacho Mendoza volvió a ver a sus hijos varones después de estar alejado de ellos demasiados meses por culpa de la pandemia. Sin embargo, el pasado 5 de julio tuvo la grata alegría de tener una nueva bebé, esta vez una niña, con su actual pareja, la venezolana Melany Mille. Hoy, seis meses después de dar a la luz a su primogénita, la modelo disfrutó como una niña de la pequeña fiesta que organizaron para ella al cumplir medio año: “¡Feliz medio año a la princesa del reino!” exclamó su papá, antes de agradecer a los creadores de la torta de su niña en un día tan especial. Su mamá no se quedo atrás: “Medio año de infinita felicidad al lado del regalo más sublime, mágico y celestial que Dios me pudo otorgar. Mya, eres luz en nuestras vidas”, escribió. Desde sus historias, Melany presumió algunos de los regalos que su bebita había recibido: Image zoom Credit: IG Nacho Mendoza SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El delicioso pastel de chocolate de la festejada, estaba cubierto al parecer de deliciosos profiteroles. Sobre él, un cartelito rosa, con una mariposa y una flor en relieve, donde podía leerse el nombre de la niña, Mya Michelle. Image zoom Credit: IG Nacho Mendoza La nota más cómica del día no fue la nena agarrando el pastel en la foto con sus dos manitas… Image zoom Credit: IG Nacho Mendoza ¡Lo más divertido fue verla en las historias de su mamá con los pies embarrados de torta! Image zoom En un video clip junto a un muy sonriente Nacho, su hija, ataviada con el clásico tutú rosa pálido de bailarina, metía ambas piernecitas sin compasión y pateaba la deliciosa tarta de chocolate, algo que le dejó los pies untados y provocó las carcajadas de sus papás. ¡Felicidades!

