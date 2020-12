Close

¡Nacho confiesa que ya presentó a su bebita a sus hijos mayores con Inger Devera! Por primera vez en meses, el cantante dio una entrevista exclusiva en su país, Venezuela, donde contó cómo había sido ese cómplice momento entre hermanos, además de la relación que mantienen en la actualidad. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ha sido un año con muchas cosas negativas a nivel mundial, pero en el caso de Nacho se puede decir que el 2020 le ha llenado de bendiciones personales. A comienzos del verano nacía su princesa Mya, su primera hija que llegaba entre tanto varón para enseñarle ese otro lado de la paternidad. El exitoso cantante venezolano que sigue arrasando con sus temas "La Buena" y "Contigo", junto a Greeicy, dio su entrevista más sincera a su compatriota Viviana Gibelli en la que abrió su corazón y contó muchas cosas bonitas. Por ejemplo, que sus tres hijos, fruto de su relación con su exmujer Inger Devera, ya conocían a su hermanita. El encuentro fue por videoconferencia y no pudo ser más bonito. "Miguelito, cada vez que hablo con él, he cometido el pequeño error de hacerlo sentir con responsabilidad de cuidar a su hermana, así que está todo el tiempo atento, como en emergencia con la niña", explicó entre risas. El mayor de los tres ya siente que tiene que cuidar a su hermanita y se lo toma muy en serio. "Tengo que relajarlo un poquito más porque si es así a través de los videos, va a ser difícil cuando esté con ella, y tampoco esa sobreprotección de los hermanos porque va a tener 4 varones por encima de ella ¡que no quiero que no la dejen vivir! No le van a dejar tener un novio tranquila", bromeaba lleno de felicidad y dicha sobre sus hijos. La relación con ellos es maravillosa, y aunque por el momento y debido a las circunstancias está en Venezuela, su relación es diaria, muy fluida y llena de amor. Ellos, los 5 hijos que tiene, son su gasolina y medicina, además de su inspiración en todo lo que hace. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su ilusión es "criar a todos sus hijos juntos", así como le criaron a él siendo 9 hermanos. "Eso implica tener que mover a mi hija y Melany a los Estados Unidos", añadió. Pero antes el mundo tiene que volver a la normalidad y que no haya riesgos de salud para nadie. Cuando eso pase, tiene claro que le gustaría acostumbrar a Mya a viajar a Miami para visitar a sus hermanos y disfrutar de esa maravilla que es el ruido de la familia. "Prefiero acostumbrar a mi hija a eso y que podamos viajar una vez al mes a Miami para compartir con sus hermanos, pasar unos días allá ý regresarnos para acá", explicó. No sería una mudanza definitiva pues reconoce haberse enamorado de nuevo de Venezuela, su patria, donde vive desde hace meses y donde se siente en casa. "Llegué aquí y sea cual sea la situación política que vivimos no podemos basar toda nuestra vida en eso, en algo político, no es justo para nuestra vida", describe respetando las decisiones de todos. Por eso y por mucho más, ha vuelto a echar raíces en su país, ahora también el de su princesa. Con el 2021 a la vuelta de la esquina, los proyectos llaman sin descanso a su puerta. Para empezar el 11 de diciembre sale su EP De vuelta a casa con un buen puñado de buenas canciones. Una especie de recopilatorio que incluye el temazo "Antivirus", junto a su hermano musical y amigo del alma Chyno Miranda. Además, el próximo año se convertirá en el coach de La Voz en República Dominicana y seguirá dando sorpresas a sus fans. Unos trabajos que el público ya está deseando ver y aplaudir y que Nacho compaginará con el mejor papel de su vida, el de padre entregado a sus hijos. ¡Lo mejor en esta nueva etapa!

