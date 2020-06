¡Nacho anuncia que espera una niña de su novia Melany Mille! El cantante venezolano compartió la buena noticia en el Día del Padre. "Se está formando en un hermoso vientre la niña de los ojos de todos los varones Mendoza". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Después de varias especulaciones por la publicación de una foto que mostraba una sospechosa pancita de Meleny Mille, ha sido el propio Nacho quien finalmente ha confirmado la buena nueva: esperan una niña. El cantante venezolano ha esperado al Día del Padre para dar a conocer esta bendición que llega a su vida y que ha celebrado en un mensaje lleno de amor y felicidad. "Celebro porque se está formando en un hermoso vientre la niña de los ojos de todos los varones MENDOZA: mi primera niña, que cuando llegue el momento recibiré con amor, un orgullo amplio como el cielo y una alegría que se me nota mucho en estos días. Seguiré dando todo de mí para ser el mejor padre posible", escribió. El artista aprovechó esta publicación no solo para anunciar que por fin será papá de una nena sino también para felicitar a todos los padres del mundo. En el largo escrito Nacho se defendió de las duras críticas que ha estado recibiendo estos días como progenitor. Sereno pero firme, destacó que es mejor separarse y mantener la buena relación de padres que no seguir el núcleo familiar porque sí. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Intenta convencerme de que eres buena persona porque duermes en casa y mantienes tu núcleo para no “dañar” a los niños. Dime que a tu familia no le falta nada, que les das comida y techo (yo también puedo. CADA UNO de mis hijos y sus madres {TODOS} tienen su casa asignada de herencia en vida)", empieza su escrito. Image zoom Por encima de todo y todos, destacó el grandísimo amor que siente por todos hijos. Unos niños a lo que no les falta de nada, sobre todo un gran amor que les demuestra en su intimidad sin necesidad de airearlo en las redes. Su nueva novia es Melany, una modelo y periodista venezolana que le ha devuelto la ilusión y le ha dado la oportunidad de convertirse en el papá de una hermosa niña. La pareja se ha mantenido al margen de los medios y redes para vivir su relación en la intimidad, pero una noticia tan bonita es para gritar por todo lo alto. Muchísimas felicidades, querido Nacho, por ser un gran padre, por esta preciosa noticia que nos has compartido y por este día tan especial. ¡Enhorabuena!

