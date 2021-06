¡Nace una nueva estrella en el parque Animal Kingdom de Disney! La jirafa macho, que aún no tiene nombre, es el tercero que viene al mundo en el parque de Disney en la Florida. Por Carla Colomé Santiago Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El parque Animal Kingdom de Disney, cerca de Orlando, Florida, anunció el nacimiento de un nuevo miembro en la familia: una jirafa macho que ha despertado la alegría de todos en el lugar. El equipo de trabajadores del parque que estuvo presente durante el nacimiento informó que la jirafa goza de buena salud, pesa 83 kilos y mide 1.8 metros de altura. También describen al crío como "tranquilo y relajado" y en su cuerpo lo distinguen una mariposa en su hombro derecho, manchas en forma de corazón en su pelaje y una melena moteada de punta blanca. Giraffe Calf Credit: David Roark/Walt Disney World SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En estos momentos el bebé jirafa se encuentra al lado de Lily, su madre, quien lo amamanta y le brinda protección y seguridad. Más adelante, este conocerá al resto de su familia dentro del parque. El nuevo bebé jirafa, que todavía no tiene nombre, es el tercero que nace en el Animal Kingdom de Disney, donde además habita la jirafa reticulada, la jirafa híbrida y la jirafa Masai que se pasean por la sabana del Animal Kingdom Lodge. Giraffe Calf Bebé jirafa y su mamá Lily | Credit: David Roark/Walt Disney World El nacimiento constituye otro éxito para el Programa de Planes de Supervivencia de Especies de la Asociación de Zoológicos y Acuarios. Las jirafas son especies amenazadas y en peligro de extinción que han sufrido una disminución de la población del 40 por ciento en los últimos 30 años.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image ¡Nace una nueva estrella en el parque Animal Kingdom de Disney!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.