¡Nació la hija del príncipe Harry y Meghan Markle, cuyo nombre es en honor a Lady Di! En un comunicado oficial, los felices papás confirmaron que "ambas, madre e hija, están saludables, bien y recuperándose en su casa". Por Teresa Aranguez Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡Creció la familia! Meghan Markle y su marido, el príncipe Harry, daban la bienvenida a su hija el pasado viernes, 4 de junio. La pareja anunciaba la feliz noticia en un comunicado oficial este domingo. Un escrito en el que por fin desvelan el nombre de su princesa. "Es con gran alegría que el príncipe Harry y Meghan, el duque y la duquesa de Sussex, dan la bienvenida a su hija, Lilibet 'Lili' Diana Mountbatten-Windsor", inicia el anuncio a los medios de comunicación. El mismo mensaje dio detalles del nacimiento de la pequeña. "Lili nació el viernes, 4 de junio a las 11:40 bajo el cuidado de los doctores del Hospital Santa Barbara Cottage, de Santa Barbara, CA. Pesó 7 libras y 11 onzas. Ambas, madre e hija, están saludables, bien y recuperándose en casa", prosigue el comunicado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además del nacimiento de la pequeña, otra de las partes más emotivas ha sido el anuncio de su nombre, todo un homenaje a la madre del papá, Lady Di y también a la bisabuela de la recién nacida, la reina Isabel II. Meghan Markle y Prince Harry entrevista con Oprah Winfrey Credit: CBS "Lili se llama así por su bisabuela, su majestad la reina, cuyo apodo familiar es Lilibet. Su segundo nombre, Diana, se eligió en honor a su amada y fallecida abuela, la princesa de Gales", dice el sentido escrito. Muchísimas felicidades a los papás y... ¡bienvenida, pequeña Lili!

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image ¡Nació la hija del príncipe Harry y Meghan Markle, cuyo nombre es en honor a Lady Di!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.