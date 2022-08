¡Nace la hija de Michael Bublé y Luisana Lopilato y el nombre es muy original! Aunque se adelantó unos días, la hija de Michael Bublé y Luisana Lopilato se encuentra en perfecto estado de salud, y sus padres están muy felices. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luisana Lopilato y Michael Bublé Luisana Lopilato y Michael Bublé | Credit: Getty Este 19 de agosto, Michael Bublé y Luisana Lopilato se convirtieron en padres por cuarta vez al dar la bienvenida a su hija en Vancouver, Canadá. A través de una foto en sus redes sociales, la pareja compartió detalles de su pequeña y reveló el nombre, un dato muy esperado por sus fans. "Del amor es la vida y es la luz y ella... nuestra pequeña Cielo Yoli Rose Bublé. ¡¡Con 3,8 kg por fin llegaste a nuestras vidas!! ¡¡Gracias Dios por esta bendición infinita de hacernos tus padres!! ¡Te amamos!", escribieron Michael y Luisiana en su perfil de Instagram. En este feliz anuncio, la actriz y el cantante también incluyeron los nombres de sus otros hijos, Noah, de 9 años, Elías, de 6, y Vida, de 4, con los que componen una bella familia numerosa. La argentina no había revelado el nombre de su pequeña hasta hacer oficial su llegada, y solo había comentado en alguna ocasión que los responsables de elegir el nombre de la bebé iban a ser sus otros hijos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Solo unas horas antes de ser mamá, Lopilato inició una ronda de preguntas y respuestas en esta misma red social, donde cuenta con más de seis millones de seguidores, y contó que iba a tener "un parto muy cuidado y acompañado, pero no va a ser en casa". Por otra parte, una internauta quiso saber el sexo y el nombre de su futura hija. "Es una bebita... y es todo lo que puedo contarles por ahora", expresó dejando el nombre como una incógnita. La intérprete publicó hace solo unos días unas imágenes de su baby shower donde agradecía todo el cariños que estaba recibiendo: "Gracias a mis amigas y familia que se encargaron de preparar un baby shower espectacular, me hicieron sentir muy especial y querida. Ahora sí, entramos en la cuenta regresiva", decía entonces. ¡Muchas felicidades para toda la familia!

