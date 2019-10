Nace la hija de Marlene Favela ¡y tenemos la primera foto de la bebé! La actriz mexicana y su esposo George Seely ya tienen a la pequeña Bella en sus brazos. People en Español ha obtenido en exclusiva la primera imagen de la recién nacida. ¡Qué ternura! By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Se acabó la feliz espera para Marlene Favela y su esposo George Seely. La actriz daba a luz a su hija Bella este 12 de octubre a las 8.:45 de la mañana tal y como ha podido saber People en Español en exclusiva. La bebé llegó al mundo con un peso de 3.045 kilogramos y midió 29 centímetros. Tanto la chiquitina como la mamá se encuentran en perfecto estado. Muy emocionada, la actriz ha compartido sus primeras palabras después de ver cumplido el sueño de su vida. “Ninguna experiencia en este universo se compara con ver tu cara por primera vez, olerte, sentir tu calor en mi pecho, ver y sentir cómo tu mano sujeta la mía. Ver la gracia de Dios en todo su esplendor cuando te observo es la mejor experiencia de nuestras vidas. Tú, nuestro regalo de Dios. Bienvenida princesa”, ha dicho en exclusiva para People en Español. Image zoom Marlene Favela y su bebé SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Al lado de Marlene en todo momento ha estado el orgulloso papá quien también ha expresado cómo ha sido este mágico momento. “Fue tanta la alegría que lloré cuando escuché su voz. Nada en este mundo se compara con el nacimiento de un bebé”, nos ha confesado George con el corazón todavía a mil. Image zoom Cortesía de Marlene Favela La pareja se daba el ‘Sí, acepto’ hace casi dos años, un día inolvidable sólo superable con la llegada del fruto de su amor. De esta forma Marlene se convierte en madre por primera vez a los 42 años ejerciendo así el que ella considera el mejor papel de su vida. People en Español ya prepara una edición muy especial con fotos de la bebé y todos los detalles de este nacimiento. Así que estén muy pendientes. Sólo nos queda dar la enhorabuena a los felices papás y la bienvenida a este mundo a la preciosa Bella. ¡Muchísimas bendiciones! Advertisement EDIT POST

