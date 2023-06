Nace el bebé de Eduin Caz y Daisy Anahy: mira sus primeras fotos Ya nació Christian Oswaldo, el tercer hijo de Eduin Caz y Daisy Anahy. El cantante compartió las primeras fotos con su bebé. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Eduin Caz Credit: Jason Koerner/Getty Images Eduin Caz y Daisy Anahy le dieron la bienvenida a su tercer hijo. El cantante de Grupo Firme compartió la primera foto con su bebé en brazos. "Bienvenido mi pedacito de cielo. Te me adelantaste poquitito pero qué bueno que ya te tengo en mis brazos. Gracias por esta bendición @anahydpg", escribió Eduin sobre su bebé, que al parecer nació un poco antes de lo previsto. También agradeció a la madre de sus hijos, de quien se separó hace unos meses. Al parecer la expareja se lleva muy bien, y compartieron en el baby shower de su hijo por nacer. El artista de 28 años, quien ya es padre de Geraldine y Eduin Gerardo, mostró fotos de su tercer hijo Christian Oswaldo, en sus brazos. Si bien no se ve el rostro del bebé, que está cubierto con una cobija, el rostro de felicidad del cantante y su tierno beso al recién nacido, conmovieron a sus seguidores. "Mi bebé hermoso, ya quiero cargarlo y enseñarle a decir groserías", bromeó Johnny Caz, hermano de Eduin y también integrante de Grupo Firme. "Felicidades papás, nos hacen felices a toda la familia con esta nueva llegada", añadió el famoso tío. La influencer y empresaria mexicana Daisy Anahy también mostró su emoción con la llegada de este tercer bebé. "Christian Oswaldo, ya estoy contando los días para conocerte amor de mi vida", escribió en Instagram la mamá junto a fotos de su avanzado embarazo. En noviembre del 2022 Eduin y Daisy anunciaron que esperaban su tercer bebé. Meses después, Eduin Caz sorprendió a muchos en Premio Lo Nuestro 2023 anunciando que estaba separado de Daisy Anahy tras 8 años de matrimonio y casi 15 de relación con la mujer de quien se enamoró en la escuela cuando ambos eran adolescentes. ¡Felicidades a la familia por este nuevo integrante!

