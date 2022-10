Nace el bebé de Mauricio Montaner y Sara Escobar ¡Mira sus primeras fotos! ¡Ricardo Montaner es abuelo otra vez! Nació el bebé del cantante Mauricio Montaner del dúo Mau y Ricky. Índigo, la bebé de Evaluna y Camilo, tiene un nuevo primito con quien jugar. ¡Mira sus fotos! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡La familia Montaner está celebrando! Nació el bebé de Mauricio Montaner y Sara Escobar. El cantante Mau, del dúo Mau y Ricky, compartió la feliz noticia de la llegada de su hijo en Instagram. "Apolo", escribió junto a fotos de la manito del recién nacido, agarrado de la mano de su mamá y su papá. El cantante venezolano también compartió una tierna foto del piecito de su hijo, sin mostrar su rostro aún. El cantante Ricardo Montaner se convierte en abuelo otra vez. Evaluna y Ricky Montaner son tíos de este adorado bebé. Ya Índigo, la bebé de Evaluna y Camilo, tiene un nuevo primito con quien jugar. "Mi bebé", comentó Evaluna emocionada en Instagram junto a las fotos anunciando la llegada al mundo de su sobrino. "Mi amado", comentó su abuelo Ricardo Montaner. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mauricio Montaner y Sara Escobar se casaron en una playa de Tulúm, México, en el 2018. Escobar es una modelo colombiana y apasionada del arte, que tiene su propio canal en YouTube, donde comparte fragmentos de su vida familiar y de sus coloridos murales. La radiante mamá también compartió fotos de su bebé en Instagram. Mauricio Montaner y Sara Escobar Credit: Rodrigo Varela/Getty Images for The Latin Recording Academy Mau publicó en sus Instagram Stories una foto de su inseparable hermano Ricky, quien fue a su casa a conocer a Apolo. En la imagen vemos a Ricky tomando el sol en el patio con una camiseta de los Rolling Stones. "Vino a visitar a su sobrino", dice el mensaje de su hermano. Ricky Montaner Credit: Instagram Stories/ Mau Montaner ¡Felicidades a la familia!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Nace el bebé de Mauricio Montaner y Sara Escobar ¡Mira sus primeras fotos!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.