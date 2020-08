Nació la bebé de Katy Perry y Orlando Bloom ¡Mira su primera foto! ¡Nació la bebé! La cantante Katy Perry y el actor Orlando Bloom comparten la primera foto de su princesa Daisy Dove. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Katy Perry se estrenó como mamá. ¡Nació su hija Daisy Dove! La cantante y su pareja, el actor Orlando Bloom, compartieron la primera foto de la recién nacida en la página de Instagram de UNICEF. Ambos son embajadores de buena voluntad de la organización sin fines de lucro. La imagen en blanco y negro muestra las manos de los padres entrelazadas con la diminuta manito de su bebé en un tierno gesto de afecto. "Estamos flotando de amor", expresó la pareja, expresando su agradecimiento porque su bebé había llegado al mundo con salud. Perry, de 35 años, y Bloom, de 43, también dijeron sentirse bendecidos porque la niña había tenido "un nacimiento lleno de paz". Esta es la primera bebé de Katy Perry, pero Bloom ya tiene a su hijo Flynn, de 9 años, con la modelo Miranda Kerr. La cantante y el actor se comprometieron en febrero del 2019, pero los rumores de romance entre ellos comenzaron en el 2016. Image zoom (Phillip Faraone/Getty Images) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los nuevos papás aprovecharon el nacimiento de su hija para crear conciencia junto a UNICEF sobre la importancia de tener acceso al cuidado médico, especialmente durante la pandemia del COVID-19. La pareja expresa en un mensaje junto a la foto de su hija que "les rompe el corazón" saber que hay comunidades donde hay escasez de profesionales de la salud y donde hay mujeres embarazadas y bebés recién nacidos que mueren de enfermedades que son prevenibles. La pareja también pidió a sus fanáticos que donaran a UNICEF para ayudar a bebés y mamás necesitados.

Close Share options

Close View image Nació la bebé de Katy Perry y Orlando Bloom ¡Mira su primera foto!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.