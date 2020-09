Nace el bebé de Jessica Carrillo: "Fue un parto difícil" ¡Mira la primera foto de Matías! Jessica Carrillo, de Al rojo vivo (Telemundo), dio la bienvenida esta mañana a su hijo, Matías. Por Carole Joseph Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras someterse a tratamientos de fertilidad, la periodista mexicana Jessica Carrillo y su esposo, el también mexicano Raúl Ángeles, dieron esta mañana la bienvenida a su primer hijo. Matías nació a las 6:17 a. m., hora del Este, en el Baptist Hospital de Miami. “Fue un parto difícil”, dijo en exclusiva a People en Español Carrillo, quien tuvo parto natural y estuvo acompañada de Ángeles. “Pero estamos en excelente estado de salud”. Image zoom Cortesía Los padres de la presentadora de Al rojo vivo viajaron desde México para acompañarla, pero debido a la pandemia del coronavirus no pudieron entrar al hospital para visitar a su hija tras el nacimiento de su nieto. Image zoom Cortesía SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Bienvenido, Matías! Conoce la habitación de Matías en exclusiva hoy en People VIP a través del Facebook de People en Español a las 2 p. m., hora del Este.

