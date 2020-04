Myrka Dellanos y su hija Alexa separadas por la cuarentena: "Es difícil" La presentadora de televisión reveló que ha tenido que estar separada de su hija única en estos momentos de cuarentena por el coronavirus. "Es difícil, yo quisiera tenerla viviendo conmigo". By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La crisis del coronavirus está afectando, además de la salud y el bolsillo de millones, a familias enteras que por culpa de la cuarentena, los viajes cancelados y otros problemas, se han visto separadas. Myrka Dellanos y su hija Alexa no son la excepción de esta separación que duele especialmente por el inquebrantable vínculo que une a la presentadora cubanoamericana con su hija única. En marzo, Dellanos cubrió a Adamari López, Rachel Díaz y Chiquibaby cuando tuvieron que estar fuera de Un nuevo día (Telemundo) por un susto que les dio el coronavirus. Sus labores en el canal despertaron la consternación de su hija quien afirmó por redes que su mamá estaba "arriesgando la vida para reportar las noticias". "Ella siempre es lo más cariñoso conmigo. Ella es una niña especial, honestamente. Mi niña del alma", explica al respecto Dellanos, quien vive en Miamia, a People en Español. "Ella no está aquí, está en Puerto Rico entonces no estamos juntas y obvio nos estamos comunicando constantemente y ella sentía ansiedad". "Vivo con mi mamá que es una persona de la tercera edad. Tengo que cuidarla, quitarme los zapatos al llegar a casa, bañarme, inmediatamente poner a lavar la ropa. Ella es una persona que muchas veces está nerviosa, está preocupada y está preocupada por mí pero está sobre todo preocupada por mi mamá. Por su abuelita. Me dice: 'Ten mucho cuidado con mi abuela'". "[Alexa] es una persona súper sociable, su trabajo en las redes y está acostumbrada a hablar con sus seguidores de cómo se siente ella...si se siente triste", expresa Dellanos. "A ella la tocan muy fuerte sus emociones". Alexa ha apoyado, muy a su manera, el distanciamiento social: En Puerto Rico, Alexa ha encontrado en este simpático amiguito de cuatro patas a un buen compañero de cuarentena: Myrka ha aprovechado este tiempo para compartir memorias y pensamientos con sus fans: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Yo soy una persona que vivo con mucha paz, con mucha tranquilidad y yo creo que es por haber vivido muchas cosas en la vida. Eso te lo da la edad, te lo da el tiempo y también mi gran fe. Yo creo que Dios está en control todo el tiempo", explica la periodista, quien fuera uno de los grandes amores del cantante Luis Miguel. "Realmente yo estoy bien tranquila de que ella está bien segura, está saludable y de que todo va a estar bien. Mi mamá tampoco está preocupada", asegura para revelar la forma en que ha podido sobrellevar estos momentos alejada de su hija. Aún así, la distancia es real. "Es difícil, yo quisiera tenerla viviendo conmigo a mi lado como cuando era chiquita. La extraño siempre. Pero la vi hace unas cuantas semanas y nos comunicamos constantemente. Gracias a las redes". Y para aquellas mamás alrededor del mundo que están viviendo circunstancias similares, Dellanos tiene ests palabras: "[A veces] sientes como madre que si tus hijos están contigo nada mal les puede suceder, pero realmente no es cierto. Eso es una cosa que imaginamos. Pero realmente las cosas malas de la via suceden y pueden llegar en cualquier momento y [con la pandemia del coronavirus] nos damos cuenta con esto que realmente no tenemos control de nada". Advertisement

