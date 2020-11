Close

La esposa de David Bisbal enseña su vientre plano ¡a solo 15 días de dar a luz! Estas son las imágenes con las que la venezolana Rosanna Zanetti ha dejado a todos con la boca abierta de par en par ¿ya las viste? Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El 2020 ha recibido una verdadera lluvia de bebés. Famosas como Sherlyn, Jessica Carrillo, Michelle Galván y Jacquie Rivera, entre muchas otras, han recibido la visita de la cigüeña. Y entre estas figuras se encuentra Rosanna Zanetti, esposa de David Bisbal, quien hace solo 15 días le dio la bienvenida a la hermosa Bianca, su segunda hija con el cantante español, nacida el 26 de octubre. Pues en tiempo prácticamente récord la bella modelo venezolana ha recuperado su figura y este martes ha dejado a la red helada con las fotos que publicó en su Instagram Stories para mostrar su vientre ultraplano. Más allá de presumir su figura, la doña hace una celebración del cuerpo femenino y lo todo que éste es capaz de lograr: desde concebir y alojar a un bebé, hasta recuperar su forma y estar sano. ¡Mira las imágenes! Image zoom Image zoom Credit: IG/rosanna zanetti Bisbal fue quien compartió las buenas nuevas del nacimiento de su tercera hija con estos posts: La pancita de la modelo venezolana creció bastante, como quedó claro en esta bella imagen: Hace un par de días Zanetti mostró esta tierna imagen con su pequeña en brazos: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Igual [el recuperar la figura] no quita que el posparto sea la etapa más dura a mi parecer", compartió en su post la nacida en Caracas y que actualmente tiene 32 años. "De la que menos se habla, puerperio, subida de leche, hormones y mil cosas más". Zanetti y Bisbal son padres de otro niño, Matteo, nacido en abril de 2019. Bisbal tiene una hija mayor, Ella, de 10 años, y fruto de su fracasada relación con la diseñadora española Elena Tablada.

