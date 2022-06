Muere a sus 28 años Lane Fernández participante de un reality de MTV: había dado la bienvenida a su hijo hace 3 semanas Lane Fernandez appeared on MTV's Teen Mom: Young and Pregnant beside Malorie Beaver for two seasons in 2020 and 2021 Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lane Fernández Credit: FB/Kylee Rose Fernandez Lane Fernández, quien participó en el reality Teen Mom: Young and Pregnant (MTV), ha fallecido a sus 28 años. Sumado a la tragedia, el joven se había convertido en padre hacía solo tres semanas. Kylee Rose Fernández, esposa del fallecido, fue quien se encargó de confirmar la triste noticia por medio de un post en Facebook publicado este lunes. "Me siento perdida sin ti, cariño", expresó la hoy viuda. "Te amo de aquí a la Luna y sé que estás observándonos. Te extrañaremos por siempre". "Nolyn, Emerson y yo te amamos tanto y tú fuiste un padre tan increíble, papá de perritos, esposo", prosiguió adolorida al referirse a su hijito con el fallecido y a la hija mayor de éste, fruto de una relación previa. "Tú serás por siempre mi roca y mi mejor amigo". Fernández participó en el reality en Teen Mom: Young and Pregnant durante dos temporadas —2001 y 2002— al lado de su entonces pareja, Malorie Beaver, con quien tuvo a su hija Emerson. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La expareja del fallecido y su hermana Rachel, enviaron mensajes de condolencias a la familia en redes sociales expresando su dolor y solidaridad en estos duros momentos. De acuerdo con PEOPLE no se ha dado a conocer aún la causa de su fallecimiento. Representantes de la cadena MTV no respondieron al llamado de MTV.

