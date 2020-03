Muere Lucía Bosé, madre de Miguel Bosé La actriz italiana Lucía Bosé falleció este lunes a la edad de 89 años: la causa de muerte habría sido neumonía. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El mundo de la actuación se cubre de luto por la pérdida de Lucía Bosé, admirada actriz italiana y madre del cantante Miguel Bosé. Quien fuera musa del cineasta Luchino Visconti y gran amor del torero Luis Miguel Dominguín, falleció este lunes a los 89 años en Segovia, España. La causa de muerte sería neumonía, una enfermedad que según familiares de la estrella nacida en Milán, habría padecido frecuentemente, según indica el diario El País. La misma fuente asegura que la actriz llevaba tres días ingresada en un hospital de Segovia. Sin embargo, citando "fuentes españolas" el prestigiado diario italiano Corriere della Sera indica que al parecer Bosé habría fallecido de coronavirus, infección viral que habría adquirido previamente. Este lunes Miguel Bosé compartió esta foto de su madre, para comunicar las tristes nuevas con sus seguidores: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Bosé y Dominguín se casaron en 1955 en Las Vegas y luego por la iglesia en España. Tuvieron tres hijos: Miguel, el mayor, nacido en 1956; Lucía Dominguín, nacida en 1957; y Paola Dominguín, nacida en 1960. La filmografía de Lucía Bosé incluía cintas con Antonioni (Crónica de un amor, La señora sin camelias); el gran maestro del cine italiano Federico Fellini (Satiricón), y el gran maestro del surrealismo, el español Luis Buñuel (Así es la aurora). Que en paz descanse. Advertisement

