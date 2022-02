Mont Laferte e Irán Castillo ya son mamás Las famosas Irán Castillo y Mon Laferte dieron a conocer el nacimiento de sus bebés; cada una utilizó su particular estilo para hacer el anuncio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Dos nuevos bebés han llegado a tierra mexicana, debido a que Mon Laferte e Irán Castillo se han convertido en madres. La primera es debutante, mientras la última ha tenido a su segundo hijo. Fueron la cantante y actriz, respectivamente, quienes hicieron el anuncio oficial de este momento especial en su vida. "¡Cualquier palabra que pusiera aquí no sería suficiente para expresar mi dicha y felicidad! ¡Bienvenido Demian! ¡Te amamos con todo nuestro ser! ¡Gracias por llegar a llenarnos de este amor! Placenta. Árbol de la vida. Parto de Damian", escribió Irán Castillo en su cuenta de Instagram. Para acompañar este mensaje, la protagonista de la telenovela S.O.S me estoy enamorando utilizó una imagen de su placenta decorada alrededor por flores. "Amiga, que felicidad. No hay cosa mas bella y felicidad más grande que esta. Que la vida los llene siempre de bendiciones. Te mando un abrazo con todo el corazón"; "¡Wowwww! Que foto tan poderosa ¡mucho amor Iran!"; "¡¡¡Felicidades!!! Bendiciones en cascada!! Que hermosa imagen!! Que su camino les colme de belleza, salud y prosperidad", y "Que hermosa foto. La cápsula de un viaje", fueron algunos comentarios que recibió de parte de los usuarios. Mon Laferte y Iran Castillo SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, Laferte solamente escribió "Ya soy mamá" en su cuenta de Twitter para anunciar el nacimiento de su primer hijo, quien llevará por nombre Joel. "Felicidades, ahora sabrás que es el amor puro y podrás hacer canciones rebosantes de felicidad, y amor; lo que no significa que las de desengaños sean malas, son preciosas pero engarzadas en el amor sufrido", expresó un cibernauta. "¡¡¡Felicidades!!! No hay nada más importante en la vida que un hijo, parte de uno, amor infinito"; "Eso es increíble. Todos hemos estado esperando también. Muy feliz por ti. Apenas puedo esperar para ver. Todo lo que viene de ti siempre es hermoso", y "Ahhhhhh que felicidad. No hay nada mejor que sabeeer que ya hay alguien ahí que siempre te hará feliz. Tu amor chiquito Mom Laferte", agregaron los fanáticos en los textos para la intérprete de origen chileno, pero quien vive en México desde hace muchos años. Irán Castillo y Mont Laferte están disfrutando de esta nueva etapa en su vida al lado de sus respectivos nenes.

