Mon Laferte presume por primera vez a su hijito A solo unos días de haber debutado como madre, Mon Laferte da a conocer una imagen de cómo está viviendo esta nueva etapa con su bebé a quien llamó Joel. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 10 de febrero de 2022, Mon Laferte debutó como madre de un bebé a quien llamó Joel. La cantante, quien también dio a conocer su embarazo, hizo el anuncio correspondiente del nacimiento con la frase "ya soy mamá", sin dar mayores detalles de este momento especial. Ahora, la compositora de origen chileno que vive en México mostró por primera vez a su bebé con una imagen donde se le ve cargando al nene en sus brazos, quien está detenido con un rebozo. "Quería arreglarme y subir una fotito con mi bebé Joel, pero ¡es imposible! El necesita a su mamá 24/7 así que está soy yo, en modo mama primeriza, despeinada y trasnochada, pero nunca ¡me sentí más feliz en toda mi vida!", escribió Mon Laferte para acompañar la imagen que dio a conocer en su cuenta de Instagram. "No sé cómo le hacen algunas mamitas para verse arregladas. El otro día no me había dado cuenta que andaba solo con un zapato y en sostenes. Con mi pareja lo estamos dando todo y aún así no tenemos tiempo; esta etapa es hermosa, es muy demandante, pero definitivamente hermoso y soy ¡la más feliz del planeta! ¡¡¡¡Soy mamá!!!!". Esta imagen causó emoción entre los usuarios, quienes no dudaron en pronunciarse al respecto. "Y te ves preciosa tal cual. Enhorabuena a los dos. Toda la felicidad y salud para los tres ¡querida amiga!", escribió su amiga Vega. Clarissa Molina SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Hermosa. ¡Bienvenido Joel! ¡Qué lindura todo!"; "Increíble momento. Felicidades para esa familia"; "¡¡Muero de amor!! ¡Qué bonita foto! Muchas felicidades"; "La belleza de esa mami es suficiente"; "Amo esta foto, es amor puro"; "¡Les amamos mucho querida familia bella! Besos de estas dos titís fucking emocionadas!", y "¡Bienvenido Joel! Felicidades Mon que hermoso todo", fueron otros comentarios. Desde anunció la espera de su bebé, Mont Laferte no ha dudado en hacer pública la felicidad que le dio la posibilidad de traer un bebé al mundo y ahora estar disfrutando de la maternidad.

