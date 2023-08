La modelo Veruzhka Ramírez comparte el acoso que sufre su hija: "Es fea, cara de rata" La reina de belleza se decidió a arrancar su propia campaña contra el bullying cuando publicó una foto de su hija Sofía y recibió múltiples ataques. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es uno de los rostros más bellos de las pasarelas. Y aunque su reinado quedó atrás, sus años de modelo y reina de belleza siguen muy presentes en quienes la siguieron por tantos años. Hoy, Veruzhka Ramírez tiene un compromiso mucho mayor consigo misma, con su familia y la sociedad: acabar con el acoso a los niños o, al menos, hacer todo lo posible para evitarlo. Su hija Sofía ha sido el pilar que la ha llevado por ese camino tan difícil y sacrificado, pero también tan alentador por el hecho de ayudar a quienes lo necesitan. Tal y como explicó en una entrevista con la periodista venezolana Viviana Gibelli, todo empezó cuando compartió una foto de su pequeña. Lo que salió de allí fueron comentarios muy desagradables. Veruzhka Ramírez y su hija Sofía Veruzhka Ramírez y su hija Sofía | Credit: IG/Veruzhka Ramírez campaña Veruzhka Ramírez y Sofía Veruzhka Ramírez y su hija Sofía | Credit: IGVeruzhka Ramírez "Empezó el ataque hacia Sofía, que qué fea, que la niña cara de rata, que la niña la cara derretida, y a raíz de todos esos ataques yo dije, 'no, esto es bullying'", explicó con la seguridad y el amor que solo una madre puede ofrecer. La que fuera Miss Venezuela y primera finalista de Miss Universo, sabe de primera mano lo que es el acoso. "Yo lo viví, pero no tuve quien me defendiera", recuerda de sus años difíciles y desamparados de la niñez. "Esta vez está la mamá haciéndole frente para defenderla. Yo dije: 'esta vez, NO'", expresó en esta charla en el canal de Youtube de la conductora. A través de sus redes sociales y, concretamente, de su web www.mamarealentiemporeal.com comparte servicio, herramientas, ayuda, orientación, tertulias, conferencias, testimonios y mucho más con el fin de poner un parón al acoso que tantos niños sufren. Su princesa Sofía padece una condición de nacimiento llamada ptosis palpebral, también conocida como párpado caído. La chiquitina forma parte fundamental de estas campañas en las que su mamá la hace partícipe. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Saber lo que hay que hacer eliminando los miedos y los prejuicios, aprendes que no se puede dar marcha atrás, que la esencia de la vida es ir siempre adelante con pie firme ante las adversidades", reflexionó Veruzhka en sus redes. Su hija es su mayor inspiración y por ella, y por todos, está dispuesta a mirar al frente y creer que el cambio es posible si hay compromiso y entrega. "Los niños se respetan."

