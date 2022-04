Ex Miss Puerto Rico pide oraciones para su recién nacido: "Ha empeorado un poco y podría ser muy peligroso" Alba Reyes compartió por redes un desgarrador mensaje pidiendo oraciones por su hijo Noah Ryan Alexander, nacido el pasado 8 de abril, y quien se encuentra hospitalizado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Miss Puerto Rico Alba Reyes Credit: Getty Images El nacimiento de un hijo es un momento de gran dicha que trae emociones intensas a la familia. Pero también puede ocasionar profundo pesar, especialmente cuando el recién nacido experimenta problemas de salud en sus primeros días de vida. Justamente esta terrible situación es por la que está pasando Alba Giselle Reyes, ex Puerto Rico 2004, quien este martes compartió por redes un desgarrador mensaje pidiendo oraciones para su hijo Noah Ryan Alexander Coyne Reyes, quien se encuentra hospitalizado. "¡Hola! No había querido decir nada porque esperaba que todo mejorara pero ante un panorama un poco incierto quiero pedirles todas sus oraciones por la salud de Baby Noah Ryan", rogó la modelo y empresaria afrolatina por medio de un mensaje de Facebook publicado este martes por la mañana. "Lleva hospitalizado 4 días(nunca salimos del hospital) y aunque su condición es estable, no ha mostrado mejoría, al contrario ha empeorado un poco y podría ser muy peligroso", afirmó. "Les pido que me lo pongan en oración para que comience a responder al tratamiento y podamos irnos pronto a casa junto", prosiguió en su misiva que fue acogida por miles de seguidores que en alud le enviaron sus parabienes, mensajes de sanación para el bebé y plegarias. El 8 de abril la orgullosa mamá había anunciado la llegada del pequeñito con la ayuda de una doula "¡él nació el primer día de la temporada!", exclamó sobre el alumbramiento ocurrido en el Hospital San Lucas de Ponce, PR. foto del bebito de la ex Miss universo Alba Reyes Credit: IG/Alba Reyes SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El post publicado hace cinco días por la reina de belleza anunciando la llegada a este mundo de su adorado bebé: Alba Giselle Reyes Santos nació en Cidra, Puerto Rico, y se destacó entre la larga lista de beldades boricuas que han ganado certámenes de belleza internacionales por ser la primera 'Miss' con rasgos "notablemente mezclados" en representar a su isla natal, según indica la revista Bitácora Africana. Además de una gran belleza, Reyes Santos se ha destacado por su intelecto, al obtener una licenciatura en leyes y graduarse Juris Doctor Magna Cum Laude de la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, según indica dicha publicación. Cuando participó en el certamen de Miss Universo 2004, en Quito, Ecuador, Reyes santos quedó como segunda finalista y obtuvo el premio de Miss Fotogenia.

