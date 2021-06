Mira lo grande que está el hijo de Shakira Ya han pasado seis años desde que Shakira dio a luz a su segundo hijo Sasha. Ahora, la cantante se muestras orgullosa de su niño. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En enero de 2015, Shakira dio a luz al segundo hijo que tuvo con Gerard Piqué, quien lleva por nombre Sasha. Si bien el pequeño es mostrado constantemente por sus padres, durante la pandemia estuvo fuera de foco. Ahora, reaparece y ¡ha crecido mucho! Incluso, cualquiera pensaría que tiene más de seis años. La cantante dio a conocer una imagen del niño, acompañado de dos jovencitos. "Sasha con sus amigos y profesores Kai y Hans ¡después de su primera lección de surf!", escribió para acompañar la fotografía. El niño, quien está en medio de los adolescentes y sentados en una banca que simula ser de madera, se muestra muy sonriente. Porta un traje de surf en tonos azul y negro con detalles amarillos; además, está descalzo. Los cibernautas no dudaron en dedicarle una serie de mensajes haciendo énfasis de cuánto ha crecido. "Sashaaaa está enormeee ¡¡¡qué guapo!!!"; "es tan grande ahora. Milán y Sasha deben dejar de crecer tan rápido", y "parece un adolescente ya. Crecen tan rápido", fueron algunos de los comentarios. También hubo quienes mencionaron el parecido con su famosa madre o lo llenaron de halagos. Milan, Sasha, Shakira Credit: Instagram/Shakira SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Cada vez más lindo"; "hermoso que está Sashi"; "muy lindo"; "¡qué preciosidad"; "¡Qué guapo está!". "Toda tu cara Shakira"; "¡es igualito a ti! "Shakirito"; "Sasha luce igual a su madre", y "De tal palo tal astilla", fueron los textos posteados por los usuarios. Mientras tanto, Shakira, además de continuar con sus pasiones como el surf y la patineta, ya comienza con sus actividades profesionales, tal como lo ha dado a conocer en sus redes sociales. Seguro pronto tendrá alguna sorpresa musical.

