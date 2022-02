Mira cómo celebró Anahí a su hijo menor por su cumpleaños Anahí deja claro todo el amor que siente por sus nenes; así, aprovechó que Emiliano, su hijito, festejo un año más de vida para hacerle un lindo homenaje. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 2 de febrero de 2022, Anahí estuvo de fiesta porque Emiliano, el hijo menor de su matrimonio con el político mexicano Manuel Velasco, cumplió dos años. Para celebrarlo, la exintegrante de RBD le hizo un video donde el pequeño aparece solo en diversas etapas de su vida solo, o bien, conviviendo con su mamá y su hermano mayor, Manuel. Como fondo se escucha como fondo una versión bailable del Happy Birthday. "¡¡¡Feliz cumple Emi!!! ¡¡2 años!!", escribió para acompañar el audiovisual que posteó en su cuenta de Instagram. Los usuarios reaccionaron de inmediato ante esta publicación de la actriz con diversos mensajes de felicitación para el chiquillo. "¡Este niño irradia luz y desborda alegría! ¡Pero no esperaba menos de un ser que nació de ti, la más iluminada! Que él sea siempre el más feliz y que siga iluminando donde quiera que vaya con esta energía tan bonita que tiene hoy", escribió un fanático. "Feliz Cumpleaños Emi precioso. Que papito del cielo te bendiga siempre mis mejores deseos bebé"; "¡Feliz cumpleaños Emi! Que Dios te bendiga. Muchas alegrías y amor en tu vida bebé travieso!"; "¡¡¡Feliz cumpleaños a este bebé más hermoso y travieso del mundo!!! Sigue desbordando de alegría Emi"; "¡¡¡Feliz Cumpleaños pequeno ángel!!! ¡¡¡Que Dios te bendiga siempre!!!", y "¡¡Feliz cumpleaños, Emiliano!! Que Dios te llene de bendiciones y alegrías. Dos años de mucho amor", fueron algunos comentarios. Anahí bebé Emiliano Credit: Video Grab IG Anahí SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También hubo quienes aprovecharon para brindarle halagos al pequeño festejado. "Bebito hermoso"; "Que precioso eres"; "Príncipe encantador"; "Bebecito bello"; "El nene más lindo"; "Ayyy que belleza"; "Bebé precioso" y "Regalo de Dios", mencionaron otros cibernautas. Anahí suele mostrar diversos momentos en compañía de sus hijitos o momentos en familia, donde deja claro que disfruta mucho de pasar tiempo con los pequeños.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Mira cómo celebró Anahí a su hijo menor por su cumpleaños

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.