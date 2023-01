Mira cómo ha crecido María Paula, la hijita de Dulce María La primogénita de Dulce María, María Paula, ya cumplió dos años. ¿Se parece a su famosa mamá? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 28 de noviembre de 2020, Dulce María debutó como mamá de una nena a la que puso por nombre María Paula. Desde entonces, la cantante no ha dejado de mencionar públicamente lo maravilloso que ha resultado vivir esta etapa en su vida. Incluso, hace poco la integrante de RBD y su esposo Paco Álvarez lanzaron un tema en honor de la niña titulado "Pequeña", donde expresan el gran amor que le tienen. La chiquita ya cumplió dos años y ahora la famosa no dudó en compartir una imagen donde se ve a la nena muy sonriente y con unas coletitas; está deteniéndose de una mesa y a su espalda puede verse una sillón en color blanco. La nena porta un vestido azul con florecitas, debajo de este tiene una blusa de cuello alto y mangas largas. "Un poco de mí en este principio de año… la última es la mejor", escribió Dulce María para acompañar la imagen de María Paula, que estaba al final de otras fotografías donde aparece la también actriz. Dulce Maria Dulce Maria | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las reacciones ante la instantánea de la pequeña no se hicieron esperar por parte de los internautas. "Aaaaah, la última foto, de María Paula, que linda"; "La más hermosa. La última foto es puro amor"; "Hermosa mis princesas. Las amo"; "No me esperaba esta explosión de ternura en la última foto"; "La última es perfectaaaaa"; "Nuevas fotos de la reina y su princesa", y "Cuanta ternura", fueron algunos comentarios. Los halagos hacia la compositora mexicana también estuvieron presentes. "¡¡¡Qué linda mamá!!!"; "Muy hermosa Dul"; "Te amo, ven pronto a Brasil"; "Perfecta"; "Diosa"; "No enamorarme de ti es inevitable", y "Maravillosa", fueron otros mensajes. María Paula hija de Dulce María Credit: Dulce María Instagram De momento, se desconoce si María Paula se dedicará al mundo artístico como sus padres, aunque hay quienes le auguran una carrera como actriz. Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, Dulce María continúa trabajando y prepara la próxima gira con el grupo RBD.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Mira cómo ha crecido María Paula, la hijita de Dulce María

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.