¡Sorpresa! Millie Corretjer comparte foto de sus tres hijos con Oscar de la Hoya ¡y están enormes! Hace muchísimo que no veíamos a Oscar, Nina y Victoria, los tres hijos de la puertorriqueña con el campeón de boxeo. ¡Te sorprenderá cómo se ven ahora! Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Cómo pasa el tiempo, parece que fue ayer que Millie Corretjer y Oscar de la Hoya se encontraban juntos, formando una hermosa unión que les daría la bendición de tres hermosos hijos. Y aunque la cantante puertorriqueña y el campeón del boxeo y empresario mexicoamericano han sufrido altibajos en su relación, sus hijos siguen siendo su mayor bendición. Por eso en este Día de la Madre la artista no resistió en compartir fotos inéditas de sus tres retoños -a quien pocas veces muestra en redes- para mostrar lo grandes y bellos que están ¡y las fotos derriten con su ternura! En el collage publicado este domingo la orgullosa mamá de 46 años aparece al lado de su primogénito, Oscar Gabriel, de 14; Nina, de 12; y Victoria de seis. Las instantáneas demuestran que los nenes tienen algo de la cantante y algo del papá, especialmente la pequeñina, que al parecer es la que más parecido ha sacado al padre. [Ser madre es] el título más importante que tendré toda mi vida, el trabajo más difícil y más hermoso. Gracias a Dios por las madres que tengo de ejemplo y apoyo en mi vida. Gracias a mi mamá que nos enseñó valores y principios. - Millie Corretjer, celebrando el Día de la Madre Corretjer es sumamente privada en su vida personal y cuando comparte fotos de sus hijos lo hace de forma sofisticada y artística, tratando de no revelar sus rostros, ni de invadir su privacidad: Es solo en ocasiones especiales, como el Día de la Madre, que la boricua comparte fotos de sus hijos. Una de las más recientes es de hace dos años y que colgó justo en dicha ocasión: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La intérprete saltó a la fama con temas como "De hoy en adelante”, “Con los brazos abiertos” y “Suéltalo”, que se se convirtieron en algunos de sus éxitos más sonados. Posteriormente abandonó por un tiempo su carrera musical para dedicarse en cuerpo y alma a su matrimonio con De la Hoya y a sus tres hijos, fijando residencia en California. En 2019 anunció su regreso a la música. Recientemente lanzó su disco titulado 5, y que es, justamente, el quinto en su carrera artística. “Es redescubrir un lugar dentro de mí que estaba callado y liberarlo", exclamó Corretjer al diario puertorriqueño Primera Hora sobre su sentir al publica la nueva obra. "Es como cuando regresas a tu casa y te sientes en paz y feliz; Hay nervios de hacer algo nuevo luego de tantos años y una cierta tranquilidad de hacer algo donde me encuentro y soy”.

