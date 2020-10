Close

Comienza el juicio para decidir el futuro de los hijos de Miguel Bosé y Nacho Palau El primer cara a cara ha ocurrido en Madrid. Antes del encuentro Palau colgó una foto inédita de sus dos pares de mellizos que decía: "Hermanos para siempre". Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Las escenas ocurridas este lunes a las afueras del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de Pozuelo de Alarcón, en Madrid fueron como de una película. El cantante Miguel Bosé aparecía por primera vez en público para dar la cara a su expareja de 26 años, el escultor Nacho Palau luego de que éste interpusiera acciones judiciales en contra el cantante español por "los derechos" de sus cuatro hijos. Rodeados de paparazzi, cámaras y curiosos los caballeros se dispusieron a dar inicio al juicio por la filiación de sus cuatro hijos mellizos, los cuales viven separados tras la amarga separación de sus padres. Diego y Tadeo residen al lado del cantante, quien se mudó a México. Y Telmo e Ivo viven con el artista plástico en Valencia. Lo que se disputa ahora es el conseguir que los niños puedan estar “ juntos y crezcan como hermanos”, según indicó al salir de los tribunales Palau, quien fue el primero en llevar el caso ante la justicia hace justamente dos años: en octubre de 2018. “Yo estoy ahora mejor, más tranquilo”, añadió Palau quien dio la cara a los medios en medio del vendaval de reporteros apostados a las afueras del tribunal. "Confío en que se haga justicia [solo] quiero que estemos todos felices y contentos", añadió Palau en declaraciones recogidas por el diario El Mundo. Curiosamente, antes de que diera inicio el juicio Palau colgó en sus redes esta foto inédita de los cuatro muchachitos: Es un paso que ha sorpredido pues de Palau poco se sabía hasta que estallara la guerra entre él y Bosé. La pareja siempre guardó con mucho celo la vida íntima y privada de su familia y solo en contadísimas ocasiones llegó a compartir imágenes de los menores. Además, Palau ha mentenido un bajo perfil y su cuenta de Instagram se ha mantenido prácticamente fuera del radar público. Dicha cuenta nos asomaría a la vida del escultor quien al parecer, y a pesar de los pesares, seguiría manteniendo bonitos recuerdos de la familia Bosé, como se notaría en este post de junio tras el fallecimiento de doña Lucía Bosé, la madre de su ex. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero esta se antoja como una batalla que va para largo y que no será fácil de resolver. Según indica el mencionado diario ibérico y otras fuentes, Palau y Bosé son cada uno padres biológicos de cada par de mellizos. Bosé es papá de Diego y Tadeo, mientras que Palau es padre de Ivo y Telmo. Por ello el primero se haya llevado a un par de mellizos a México y el segundo se haya mudado con el otro par a Chelva, Valencia, con su madre. ¿En qué acabará esto?

