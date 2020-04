La pequeña hija de Michelle Vieth ya creció y así de hermosa luce ahora La hija menor de la actriz está a punto de cumplir sus 4 añitos. ¡Mira qué linda está! By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La hija menor de la actriz Michelle Vieth está creciendo y rápido, como lo reveló una fotografía compartida por la artista en las redes sociales. La pequeña Keika que, es la que más se parece a su madre, es la más joven de dos hermanas y ya está a punto de cumplir sus 4 añitos este próximo 21 de abril. Desde que la actriz participó en su última novela, La otra cara del alma, en el 2012, se ha dedicado por completo a su rol de madre. Tiene dos hijos, Michelle y Leandro, de su matrimonio con el empresario Leandro Ampudia. De su tercer matrimonio con el torero Christian Aparicio tuvo a Kiki y Keika. Aunque sus hijos ocupan gran parte de su tiempo, la conductora de televisión de origen estadounidense sigue abierta al amor y recientemente hizo público su relación amorosa con Luis Caballero, también conocido como el Potro, a quien le lleva 12 años. Ambos se conocieron el año pasado en el programa de televisión mexicano Tu casa. El Potro tiene 27 años y se dio a conocer en el reality show Acapulco Shore, pero luego ha hecho carrera como cantante y presentador de televisión. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Desde que me tomaste de la mano ha sido lo más hermoso, aún en la adversidad y en los tiempos más difíciles has sido y te has mantenido todo un caballero", fue uno de los románticos que Vieth le dedicó en su cuenta de Instagram. "Tu amor de verdad y tu apoyo incondicional han sido mi fuerza, me han enseñado que si tengo voz y que puede ser escuchada ... Pero lo más importante que el amor vence siempre”. Advertisement

Close Share options

Close View image La pequeña hija de Michelle Vieth ya creció y así de hermosa luce ahora

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.