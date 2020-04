Michelle Vieth le celebra cumpleaños a su hija Keika ¡con temática de Frozen! La familia se reunió en la sala de su casa para cantarle “Las mañanitas” y darle sus regalos a la niña que cumplió 4 añitos. By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La actriz Michelle Vieth celebró el cumpleaños número 4 de su pequeña hija en una íntima fiesta en la sala de su casa inspirada en la película de Disney, Frozen. Vieth publicó un tierno video en su cuenta de Instagram en el que muestra cómo preparó la celebración de Keika sin tener que salir a la calle, respetando así las órdenes de las autoridades de permanecer en casa. “Feliz cumpleaños Keika”, escribió la también conductora de televisión visiblemente agradecida por el acceso a la tecnología que hizo posible que pudiera comprar todo sin exponerse a la pandemia de la COVID-19. Los hermanitos de Keika se reunieron en la sala de la casa para cantarle las tradicionales Mañanitas mexicanas y soplar las velas de su pastel. También le ayudaron a abrir sus regalos y se unieron a ella para jugar con algunos de estos en el patio interior de su casa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Desde que la actriz participó en su más reciente novela, La otra cara del alma, en el 2012, se ha dedicado por completo a su rol de madre. Tiene dos hijos, Michelle y Leandro, de su matrimonio con el empresario Leandro Ampudia. De su tercer matrimonio con el torero Christian Aparicio, nacieron Kiki y la cumpleañera. Recientemente la actriz estuvo en boca de todos tras publicar varias fotografías topless y cargadas de sensualidad. Una de las más comentadas estuvo inspirada en la leyenda del Ave Fénix y arrancó diversas reacciones de sus seguidores que admiraron su belleza y tonificado cuerpo. Advertisement

Close Share options

Close View image Michelle Vieth le celebra cumpleaños a su hija Keika ¡con temática de Frozen!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.