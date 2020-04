"Buen vino, buena comida”: así marcó Michelle Salas los 50 años de vida de Luis Miguel A la hija del astro mexicano le llueven las felicitaciones por el medio siglo de vida de su padre ante el hermoso video que colgó. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Luis Miguel es una de esas pocas estrellas que a pesar de su poco contacto con el público y de sus poco frecuentes apariciones sigue ocupando un sitio privilegiado en el corazón de sus millones de fans. Y ahora que ha celebrado su medio siglo de vida las redes explotaron en fotos y videos por medio de los cuales miles celebraron la vida del Sol de México. Una que también colgó un bonito y sofisticado video fue Michelle Salas, la influencer y modelo que es hija del cantante mexicano y Stephanie Salas, integrante del clan Pinal. "Una de esas noches de película. Buena música, buen vino, buena comida", exclamó la modelo de 30 años que aparece ante la cámara ante una enorme y humeante olla tipo horno holandés cocinando una salsa para pasta y degustando un vaso de vino tinto. Con movimientos cadenciosos y luciendo su marcado vientre, Michelle mira a la cámara, se recoge el cabello y toma tragos de la bebida. Los fans no pudieron reprimir el deseo de felicitar a la influencer por lo guapa que estaba pero sobre todo, por su famoso papá. "Saludos a tu padre Michelle !! Happy birthday para Luis Miguel", exclamó una de sus 1.2 millones de seguidoras en Instagram. "Feliz cumple al que tuvo la bendición de traerte al mundo, el mejor de todos los tiempos Luis Miguel!", comentó alguien más. En contadas ocasiones hemos visto a padre e hija juntos. Una de esas dichosas ocasiones quedó marcada (y compartida) con esta foto en altamar: Image zoom Instagram/Michelle Salas Luis Miguel en una de sus fotos más recientes al lado de su nuevo amor, la modelo argentina Mollie Gould: Image zoom En febrero el cantante fue captado en un tren del aeropuerto de Barajas, en Madrid, en quizá la última foto pública del artista: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El cumpleaños número cincuenta del intérprete de "Cuando calienta el sol", "La Incondicional" y "No sé tú", por mencionar solo algunos, ha ocurrido en soledad ante el aislamiento por el coronavirus y a bordo de su yate embarcado en Bayside, Miami. El astro celebra así lejos de su hija y de los dos hijos que tuvo con Aracely Arámbula: Miguel y Daniel, con quienes desafortunadamente, y según ha dicho en repetidas ocasiones su madre, no mantiene relación ni contacto alguno. Advertisement

Close Share options

Close View image "Buen vino, buena comida”: así marcó Michelle Salas los 50 años de vida de Luis Miguel

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.