Michelle Renaud y Danilo celebran el tercer cumpleaños de Marcello Michelle tiró la casa por la ventana y celebró el cumpleaños de su hijo por todo lo alto. ¿Quieres saber quién más había entre sus invitados? Michelle Renaud tiró la casa por la ventana para celebrar el tercer cumpleaños de su hijo y llenó la casa de los personajes favoritos del pequeño Marcello. ¡Con una temática que iba desde Toy Story hasta Cars, a la simpática fiesta infantil no le faltó un detalle! Además de numerosos amigos, entre los que se encontraban actrices como Florencia de Saracho, Altair Jarabo, Fátima Torre y la conductora Kristal Cid, estaba presente su novio, el atractivo actor Danilo Carrera, quien tiene una preciosa relación con el pequeño de bellísimos ojos. En los stories compartidos por su tierna mamá, se notaba que el pequeño estaba disfrutando de lo lindo y no paró de correr, saltar y bailar, rodeado de infinidad de amiguitos y como loco, compartiendo con sus figuras más admiradas de la pantalla. En una pasada entrevista a Univisión, la actriz mexicana de ojos amarillos, como le dice su bello novio ecuatoriano, declaró que las tres cosas que se le habían hecho más cuesta arriba de la maternidad habían sido: la falta de sueño, el difícil equilibrio entre el trabajo y ser mamá y el hecho de que su bebé fuera vegetariano, algo que le ocasionaba constantes críticas frente a muchos de sus conocidos. La actriz muestra en muchas ocasiones retazos de su vida junto a su bebé y su novio en sus redes. Michelle y Camilo confirmaron con una foto en sus respectivas cuentas que eran pareja después de compartir novela en Hijas de la Luna y tras finalizar el divorcio de ambos.

