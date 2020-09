Michelle Renaud presume el debut como actor de su hijo Marcelo El menor de tres años protagoniza 'Los niños Z', el primer proyecto como showrunner de Danilo Carrera. ¡Mira el vídeo! Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Con mucho orgullo, Michelle Renaud presumió a través de las redes sociales el debut actoral de su hijo Marcelo. A sus apenas 3 añitos, el primogénito de la actriz protagoniza 'Los niños Z', el primer proyecto como showrunner del novio de su mamá, Danilo Carrera. "Es la primera escena de mi bebé y sale de hijo de un grande como Alejandro Ávila. Así o más con el pie derecho (digo por si sigue mis pasos jaja)", escribió Renaud en Instagram. Image zoom Michelle Renaud, su hijo y Danilo Carrera Instagram Michelle Renaud; Mezcalent La intérprete de 32 años, que también tuvo un papel destacado dentro del proyecto como asistente de actores, no dudó en deshacerse en elogios hacia su pareja tras ver cómo el actor superó todo lo que tenía en contra para poder sacar adelante el proyecto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Es el primer teaser de Danilo como showrunner y me encanta ver el talento que tiene para todo lo que hace. Él escribió la escena, la dirigió, superó todo lo que había en contra (COVID-19 y trabajar con un bebé de 3 años) y lo hizo increíble", expresó Renaud. "Lo hizo en COVID-19, lo que quiere decir que tenía todo en contra, los actores nunca vieron al equipo de producción, incluso los niños nunca vieron a Alejandro Ávila, que sale de papá. Además de que tomaron todas las medidas necesarias para que nadie se infectara de COVID-19", detalló. La actriz, que graba actualmente en México la telenovela de Televisa Quererlo todo, espera poder ser algún día la protagonista, o incluso la directora, de alguno de sus proyectos. "Danilo, amor, espero siempre tengas esas imaginación y creatividad para contar historias, que tu talento llegue muy lejos y rompa con todas las barreras. Te amo con todo mi corazón y estoy muy orgullosa de ti de ver que todo lo que te propones lo logras con tenacidad y perseverancia", fueron las emotivas palabras que Michelle le dedicó al galán de su vida.

