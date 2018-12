Michelle Renaud estalla en redes por defender a su bebé: "Es increíble que acusen a un bebecito"

Michelle Renaud no está dispuesta a que sus seguidores le digan cómo tiene o no tiene que criar a su hijo Marcelo. La estrella mexicana estalló el pasado fin de semana a través de las redes sociales después de que varias personas que la siguen en Instagram criticaran duramente la manera en la que le da de comer a su bebé luego de que la joven intérprete compartiera varias instantáneas en las que aparece el menor con todo el rostro manchado de comida.

“Oigan ayer subí fotos de Marcelo comiendo hermosísimo todo manchado como todos los días y hay mucha gente que me está poniendo ‘ay como se ensucia, qué mal come y y tal’. Es increíble que acusen a un bebecito, es bebé, se divierte, come, no manchen”, expresó la que fuera protagonista de exitosas telenovelas mexicanas como La sombra del pasado e Hijas de la luna.

“Relájense, dejen a los bebés ser bebés. Que se ensucien, exploren y se diviertan”, pidió la actriz.

“Si de bebés los obligan a comer limpios solo van a lograr que no disfruten la hora de comer, por lo tanto va a ser un pleito cada comida. En cambio Marcelo se emociona cuando viene la comida y come muy bien y se mancha y se ve hermosoooooo”, explicó más calmada Renaud.

A sus 30 años la actriz, que protagoniza actualmente en México la versión mexicana de la exitosa telenovela colombiana La reina del Flow, no puede estar disfrutando más de su faceta como mamá. Y eso se nota en sus redes sociales.

“Hoy solamente estoy enamorada de mi bebé. Él es mi máxima motivación. Lo veo y sé que el merece tener la mejor versión de mí en todos los sentidos. No solo quiero darle el mejor ejemplo, quiero que se sienta orgulloso de mí”, aseguraba meses atrás la estrella de telenovelas, quien mantiene una excelente relación con el padre de su hijo, de quien acaba de divorciarse.

“Es el hombre que más quiero. Me dio el amor de mi vida, es el mejor papá, compartí con él de los mejores momentos de mi vida. Los 7 años juntos no los cambio por nada”, reconocía tiempo atrás.