Michelle Renaud hace fuerte confesión y revela crucial motivo que la llevó a quitarse los implantes

Michelle Renaud es reconocida hoy por hoy por ser una de esas estrellas que hablan de frente y sin tapujos sobre su salud y sobre las presiones que la fama ejerce en quienes al igual que ella aparecen en televisión y cine.

En enero pasado la protagonista de exitosas telenovelas de Televisa como La sombra del pasado, Hijas de la luna y La reina soy yo sorprendió al revelar en que se había mandado a quitar los implantes de senos.

En el pasado ha hablado largo y tendido sobre algunas de las causas que la llevaron a tomar la decisión, pero en un Instagram Live que hizo este jueves con People en Español, la novia de Danilo Carrera reveló un crucial y dramático factor que la llevó a operarse: que su madre falleció de cáncer y al morir tenía uno de sus implantes "roto".

"Hace nueva años como ustedes saben me puse boobies porque empezaba la carrera de la actuación yo creo que tenía much presión, tampoco le echo toda la presión a la carrera. Mi mamá también tenía implantes ...es algo con lo que también crecí", explicó durante el en vivo desde su residencia en Ciudad de México. "Entonces yo dije: 'Bueno si mi mamá se opera yo también'".

"Cuando decidí quitarme las boobies porque empecé a leer acerca del breast implant ilness que es una enfermedad que te da a raíz de tener silicón en el cuerpo", continuó. "Pero además de eso vi que ya estaba peleando muchas personas para que la FDA acepte que da un tipo de cáncer. [Entonces] yo dije yo no me voy a arriesgar, ya tengo a mi bebé, mi mamá murió de cáncer. Cuando a mi papá le empecé a contar me dijo: 'A ver Michelle, cuando a tu mamá le dio cáncer tenía un implante roto'".

La bella actriz pasa la cuarentena en su hogar de Ciudad de México al lado de su hijito de tres años, Marcelo, con quien se divierte como enana pero también enseña a ayudar en el hogar, como ella explicó:

Así las cosas en casa con Michelle, Danilo Carrera y el tierno Marcelo:

Esto fue crucial en su decisión, según explica: "Yo sí creo que fueron los implantes [los que ocasionaron el mal de mi mamá]. [Ahí fue cuando] dije: 'No me voy a arriesgar', y decidí quitármelos", asegura. "Tenía este miedo de ¿cómo me voy a ver plana? y ¿cómo se me van a ver las boobies cuando esté desnuda?'"

Sin embargo el resultado la tiene contenta, sana y más feliz de lo que ha estado en mucho tiempo. "Me di cuenta de que me gusto mucho plana. Como Dios me trajo al mundo, que me veo más proporcionada", explica .

Los "síntomas horribles" que llegó a padecer antes de operarse también han desaparecido y ellos incluían "granos", "manchas en la piel" e incluso reacción a los colores brillantes y al color blanco "me mareaban, ahorita ya no". Me siento muy bien fue en un momento súper positivo en mi vida porque fue justo antes de la cuarentena así que me pude cuidar súper bien". Lo dicho: en la vida todo pasa por algo.