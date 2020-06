¡Ouch! El hijo de Michelle Renaud se rompió el brazo, ¡y nos deja una gran lección! La actriz mexicana compartió una increíble lección que le dejó el pequeño Marcelo tras lesionarse el brazo. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La actriz Michelle Renaud, protagonista de exitosas telenovelas de Televisa como La sombra del pasado y La reina soy yo, dedicó un mensaje supertierno a su hijo Marcelo por la fortaleza que demostró el pequeño tras romperse el brazo derecho. La artista mexicana no especificó cómo ocurrió ni cuándo el accidente, pero sí escribió un conmovedor mensaje en su cuenta de Instagram en el que expresó que aún sin poder moverse con total libertad por el yeso que tiene, el niño de 3 años recién cumplidos le ha dejado importantes enseñanzas en su vida personal. “Aprendió a nadar, lo revolcaron olas, jugó fútbol y se cayó y se levantó mil veces. Es mi claro ejemplo de cómo el que quiere puede, sin importar las dificultades que nos presente la vida”, comentó la protagonista de Hijas de la luna en fotos y videos que compartió del pequeño pasándola de mil maravillas en la piscina y la playa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además de compartir con sus seguidores los mágicos momentos que pasa junto a su primogénito, la actriz está a la puerta de un ambicioso proyecto. Según anunció recientemente con su guapísimo novio, el galán Danilo Carrera, protagonizarán una nueva versión de la exitosa telenovela Destilando amor que Angélica Rivera y Eduardo Yáñez encabezaron en 2007. La pareja detalló en una entrevista en vivo en Instagram que hicieron un casting virtual desde su casa debido a la pandemia del coronavirus. La telenovela, que aún no tiene título ni fecha de estreno confirmados, se espera que comience a grabarse este verano.

