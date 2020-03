Michelle Renaud defiende a muerte a su hijo de las críticas recibidas por su apariencia femenina "Tiene facciones femeninas", le escribió con ironía una seguidora. La actriz sacó la cara por su hijo Marcelo ante los comentarios fuera de lugar. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Con motivo del tercer cumpleaños de su hijo, Michelle Renaud compartió ilusionada en sus redes sociales unas preciosas fotografías de la divertida fiesta que le organizaron al pequeño. A su lado, como siempre, estuvo su amor Danilo Carrera que ayudó a su chica a que fuera un día inolvidable para el cumpleañero. Tal y como muestran las imágenes, Marcelo es un niño feliz, lleno de energía, además de un bellezón. Sin embargo, hubo quien se atrevió a cuestionar el físico del pequeño por supuestamente lucir una apariencia afeminada. “Dios le siga bendiciendo su hijito pero tiene facciones femeninas y con el cabello largo luce como niñita y muy bonita. No es mi problema pero lo expone a que los demás opinemos”, escribió un seguidor. Con educación pero sin censura, Michelle contestó a este malintencionado comentario sobre el aspecto de su hijo zanjando el tema inmediatamente. “Sí, ¡mi si mi bebé es hermoso! Pero yo no expongo nada, cada quien se expone cuando comenta”, soltó con una gran elegancia la actriz. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Poco más tuvo que decir. La protagonista de La reina soy yo no permitió que se faltara el respeto a su retoño y mucho menos por un asunto tan impropio e innecesario. Muchas personas apoyaron y aplaudieron la defensa de la mamá y estuvieron de acuerdo en que ese comentario estuvo fuera de lugar. Lo importante es que Marcelo disfrutó de lo lindo en su fiesta temática de la película Cars, donde no faltaron los coches, los juegos, las risas, la torta gigante y una piñata espectacular. ¡Qué cumplas muchos más chiquitín! Advertisement

Michelle Renaud defiende a muerte a su hijo de las críticas recibidas por su apariencia femenina

