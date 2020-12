Close

Michelle Galván vivirá su mejor Navidad gracias a un precioso regalo La presentadora mexicana confiesa que el 2020 ha sido un año lleno de retos personales que le han dado un nuevo significado a la Navidad. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Diciembre es uno de los meses favoritos de la periodista Michelle Galván, quien este año encuentra en las fiestas navideñas un significado distinto porque por primera vez las celebrará al lado de su mejor regalo: su pequeña hija Megan. “Será la mejor Navidad de nuestras vidas porque la disfrutaremos por primera vez con nuestra bebé, daremos gracias por las bendiciones recibidas, por las que están por venir”, comentó la presentadora a People en Español. “Aunque la pandemia nos obligó a quedarnos en Miami, nos enlazaremos con las familias por zoom a Monterrey, México, para que saluden a Megan”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Credit: Cortesía Desde que se convirtió en madre el pasado julio, la presentadora de Primer impacto (Univisión), no ha parado de presumir a su pequeña, quien ya está más que lista para recibir los regalos de Santa Claus. “Hoy entendemos y sentimos más el significado de la Navidad, de la ‘natividad’, el nacimiento de Cristo, el renacer de la persona que queremos convertirnos y valorar cada momento en familia, estar unidos”, destacó Galván. Haber vivido un embarazo de alto riesgo, estar lejos de la familia debido a la pandemia e intentar mantenerse sana por el bien de su hija, fue sin duda un reto para la periodista, que confiesa haber aprendido una importante lección. “[Ha sido] un año muy fuerte para todos, con una profunda lección. Nos obligó a hacer una introspección, a valorar lo que tenemos, a contar nuestras bendiciones en casa y no compararnos con los demás”, explicó. “Este año, para la familia Guajardo Galván fue un año retador por vivir un embarazo de alto riesgo en medio de una pandemia, de incertidumbre por dar a luz en el pico de la pandemia y de mucha gratitud por haber recibido a Megan sana y salva”. Image zoom Credit: Cortesía Luego de haber superado esas pruebas, Galván está más que lista para darle la bienvenida al próximo año junto a su pequeña y esposo Fernando Guajardo. “Nuestros propósitos como familia para el 2021 es mantener la guardia para que el virus que ha paralizado al mundo, no nos afecte, que no llegue a los nuestros. [Debemos] mantenernos positivos, como nos caracterizamos, y dar lo mejor de nosotros porque tenemos quien siga nuestro ejemplo: Megan”, señaló. “Queremos enseñarle que el amor y la fe todo lo pueden. El 2020 nos hizo más fuertes, más conscientes y nos convirtió en una familia, cuya columna vertebral es el amor”.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Michelle Galván vivirá su mejor Navidad gracias a un precioso regalo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.