"He tenido complicaciones". Michelle Galván confiesa que su recuperación posparto no está siendo fácil La co-presentadora de Primer impacto se ha sincerado con sus seguidores a los que ha contado en un video que está teniendo dificultades tras dar a luz a su pequeña Megan. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Como cualquier mamá después de dar a luz, Michelle Galván está feliz ¡y adolorida! La semana pasada nos presentaba orgullosa a través de las redes a su pequeña Megan, ese milagro que la vida le ha regalado. Sin embargo, la recuperación no está siendo tan fácil como hubiera esperado. Así lo comunicaba la presentadora mexicana en sus historias de Instagram donde ha compartido con sus seguidores que está teniendo complicaciones. "Sí he tenido algunas complicaciones en mi recuperación que no ha sido tan pronta como yo me imaginaba", explica con una carita que denota cansancio y malestar. "Ahí vamos, poco a poco, paciencia, fluyendo, soltando al mismo tiempo. Espero que me vaya bien", deseaba. Image zoom Michelle Galván IG/Michelle Galván SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Afortunadamente, cuenta con el apoyo de su esposo, Fernando Guajardo, y especialmente el de su madre y abuela que están con ella en casa en esta primera etapa mientras llega la normalidad. "Estoy aquí con mi mamá y mi abuela, estamos preparando la cena", decía feliz en este video donde agradecía los regalos y las muestras de cariño recibidas en los últimos días. Siempre bella, de las imágenes se percibe que todavía queda un largo camino por recorrer para estar al cien por cien, lo habitual en estos casos. La compañía de su pequeña y tenerla por fin en casita serán elementos clave para acelerar su recuperación. Poco a poco. ¡Recibe todo nuestro amor y cariño, compañera!

