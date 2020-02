Michelle Galván se emociona al recibir múltiples muestras de cariño por su embarazo Después de varias pérdidas y mucho dolor, la conductora de Primer Impacto celebra que se encuentra estupendamente en su cuarto mes de embarazo. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La noticia de un embarazo siempre es algo bonito que contar, pero si la protagonista del mismo es Michelle Galván, la alegría es doble. La conductora de Primer Impacto espera su primer bebé de su esposo Fernando Guajardo después de mucho tiempo buscándolo y deseando cumplir este gran sueño. El camino no ha sido fácil para la presentadora de 32 años que ha sufrido tres pérdidas. Una situación muy dolorosa para ella y su pareja que nunca renunciaron ni perdieron la esperanza de concebir a su bebé. “Estoy segura que esta nueva historia va a tener un final feliz”, expresó la periodista en exclusiva para People en Español. “Estoy viviendo una felicidad absoluta. Lo hemos esperado tantos años”, añadió emocionada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En su cuarto mes de gestación, Michelle se encuentra de maravilla y, en parte, gracias al apoyo y los mensajes de amor y cariño de la gente. La presentadora ha compartido un escrito expresando su agradecimiento por tanta fuerza y palabras de aliento en estos momentos. Image zoom Michelle Galván Su estado de buena esperanza no le impide seguir trabajando y tener planes y proyectos cercanos. Por ejemplo, su intervención en el evento de Poderosas Live 2020, de People en Español, que se celebrará el próximo 14 de marzo en el James L. Knight Center, de Miami, cuya registración está abierta todavía. A través de una serie de conferencias, ella y otras invitadas, compartirán sus experiencias como mujeres y profesionales del medio, nos acercarán a su día a día y nos abrirán de par en par su corazón. Advertisement

