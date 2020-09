¡Michelle Galván muestra su estilizada figura a pocas semanas de haber dado a luz! La conductora se mostró en un ceñido conjunto de paseo con su pequeña Megan en una imagen que demuestra su recuperación física en tiempo récord. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cuando se cumplen justo dos meses del nacimiento de su bebé, Michelle Galván ya puede presumir de estar recuperando su preciosa figura. Durante uno de sus paseos con su pequeña Megan, la conductora nos mostró cómo está siendo su evolución física y el resultado ha impactado a sus seguidores. En una imagen en la que desborda felicidad por los cuatro costados, la co-presentadora de Primer impacto lució un conjunto que marca sus curvas y deja al descubierto su figura casi al cien por cien. Como cada día, la feliz mamá salía a dar una vuelta con su chiquitina, una de las rutinas claves para seguir haciendo ejercicio y que su princesa tome aire. "Amo ser mamá, 2 meses de inmensa felicidad", escribía en su nuevo post donde además pedía consejos sobre cuál era la mejor hora para salir a pasear con la bebé. Una maravillosa interacción con sus seguidores en la que ellos participan encantados de la vida compartiéndole sus experiencias. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En esta ocasión también aprovecharon para mandar a la periodista un buen aluvión de piropos por verse tan bien y en forma a tan poco tiempo de haber sido mamá. "Te ves hermosa", "Sexy mamá", "Se ve muy bonita", "Pareces de revista", escribieron tan solo una parte de sus fans en redes sociales. Unos comentarios positivos más que merecidos. ¡Felicidades por esos dos meses!

Close Share options

Close View image ¡Michelle Galván muestra su estilizada figura a pocas semanas de haber dado a luz!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.