¡Michelle Galván muestra por primera vez su preciosa pancita de embarazada!

Hace apenas unos días Michelle Galván reveló en exclusiva para People en Español una maravillosa noticia: ¡está embarazada! Un sueño cumplido que ha llenado su vida de dicha y alegría. Días después, la periodista mexicana de 32 años ha querido compartir con sus seguidores su primer posado en redes con la pancita al descubierto, una imagen que ha enternecido por su alto nivel de amor y felicidad. "Siendo capturada por la cámara de mi marido que está loco con esta pancita", ha escrito divertida la co-presentadora de Primer Impacto, quien estará en nuestro evento de las mujeres más poderosas en Miami el próximo 13 y 14 de marzo. Después de mucho tiempo intentándolo y varias pérdidas, por fin han dejado atrás los malos momentos y la vida les ha recompensado. Lo tenían claro, no iban a tirar la toalla a pesar de los pesares. "Este 2020 nos íbamos a hacer un in vitro y previo a eso hicimos tratamientos especiales hormonales que nos dio mi doctor que es especialista en fertilidad. No nos funcionaron y había que regular otra vez las hormonas, y este año íbamos a hacer el in vitro", nos dijo en la entrevista. No hizo falta. La naturaleza hizo su trabajo y la comunicadora ya presume su cuarto mes de embarazo lozana y encantada de la vida, además de muy, pero que muy sexy. ¡Felicidades de nuevo compañera!

