¡Michelle Galván muestra lo que ha crecido su pancita de embarazada! La co-conductora de Primer Impacto, y nunca mejor dicho, ha impactado con su espectacular belleza y esa preciosa barriguita cada día más grande. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Hermosa. Esa es la palabra que más veces se ha repetido en redes sociales tras la última publicación de Michelle Galván mostrando su pancita de embarazada. A ello hay que añadir lo bien que le está sentado este estado de buena esperanza, su brillo especial sobrepasa la imagen, al igual que su felicidad. Sin embargo, la co-presentadora de Primer Impacto también siente profundamente todo lo que está aconteciendo en el mundo con la llegada del coronavirus. Sus miedos, sus sentimientos y sus sensaciones las ha hecho públicas en este escrito lleno de sinceridad y sentimiento. “Hoy con una FE a prueba de fuego, les puedo decir que los tiempos de Dios son perfectos, qué tal vez te sientes en medio de una tormenta, pero recuerda que es necesaria para ver el arcoíris”, ha escrito junto a la tierna imagen. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Desde el balcón de su casa y junto a su marido Fernando Guajardo, ha querido transmitir un mensaje de esperanza al mundo en esta etapa oscura. “Les mandamos mucha luz y paz profunda”, ha deseado. La pareja comunicó hace unas semanas que estaba esperando una princesita. La cigüeña por fin ha cumplido el sueño del matrimonio tras varios intentos. Pero el pasado, pasado es, ahora miran al futuro con esperanza y fuerza convencidos de que todo esto pasará. Image zoom “Unos meses en mi vientre y toda la vida en mi corazón”, ha expresado entusiasmada. Compañeras como Jessica Carrillo, también en estado, o Dayanara Torres le han agradecido estas bonitas palabras de aliento. “Qué hermosa tú y tus palabras llenas de fe”, escribió la exMiss Universo. Un mensaje positivo al que nos unimos. Advertisement

