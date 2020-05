Conoce el apartamento donde Michelle Galván verá crecer a su primer bebé La comunicadora reveló de qué color será la habitación de su primer retoño y compartió imágenes del hogar que comparte en el sur de la Florida con su esposo Fernando Guajardo. By Leonela Taveras Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La presentadora de televisión Michelle Galván mostró cómo ella y su esposo Fernando Guajardo están preparándose en su casa en Miami para recibir a su primer bebé. En un reportaje para su cadena Univision, la co-presentadora de Primer impacto dijo que está agradecida de esta nueva etapa de su vida y reveló que ella y su esposo están pintando de color rosa pastel la habitación de la niña que esperan y cuyo nombre aún no han revelado. “Me siento muy especial por sus muestras de cariño porque me han preguntado si todo está bien conmigo y con mi bebé. ¡Sí, gracias a Dios todo está bien!”, expresó la comunicadora en la entrevista. Image zoom Video: Univision Galván también se ha ido adaptado a su nueva realidad laboral —está presentando su show en vivo desde su casa en cuarentena— con la ayuda de su marido, un chef de profesión que hoy funge como su productor, camarógrafo e luminotécnico. Image zoom Video: Univision SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Hemos adaptado nuestra sala como si fuera un set [de estudio] y hasta lámparas de nuestra recámara estamos usando”, explicó entre risas la periodista quien afirma que este tiempo de aislamiento le ha enseñado a valorar las cosas más importantes: su familia, la salud y el amor. Para mantenerse ocupada y su mente activa, Galván ha compartido que está leyendo, practicando yoga e incluso hasta ha tomado clases virtuales para aprender a decorar cupcakes. La pareja de igual manera ha hecho uso de las redes sociales para mantener a sus seguidores informados sobre su día a día. Recientemente hizo una transmisión en vivo por medio de su cuenta de Instagram, donde anunció el sexo del bebé y también realizó un baby shower.

