Michelle Galván vivió momento de angustia con su hija Megan: "Me llevé un gran susto" La presentadora estaba peinando a su hija en un video para las redes y fue alertada por sus seguidores del "peligroso" gesto que hizo la pequeña. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La princesa Megan es el centro de su vida y así lo hace saber Michelle Galván en cada imagen y video que comparte con ella en las redes. Esta semana, la conductora mostraba a sus seguidores uno de los peinados que le hace a su hija, algo que no es del todo fácil porque todavía el pelito está en proceso de crecimiento. Aún así, la feliz mamá mostró su desempeño en una grabación casera por si servía para otras mujeres. De lo que Michelle no se dio cuenta es de lo que hizo su chiquitina mientras ella le colocaba su adorno en el cabello. Fueron sus seguidoras quienes le alertaron del peligroso gesto que tuvo Megan del que la periodista se hizo eco después y agradeció infinitamente. En el video en el que Michelle peina a su hija, la pequeña se distrae con la bolsita donde están las horquillas. En ese instante, Megan empezó a sacarlas para jugar con ellas. Pero hubo un momento en el que se metió una de ellas en la boca. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Me llevé tremendo susto", dijo todavía consternada. "Lo que me queda como lección es que jamás le voy a dar esas liguitas", dijo en un video aclaratorio. Además, señaló que quien grababa el video era su esposo Fernando Guajardo, quien asegura vio de inmediato que Megan se sacó la liguita de la boca y que por eso no intervino. Michelle Galván Michelle Galván | Credit: IG/Michelle Galván Sus seguidoras de Instagram compartieron sus casos personales con sus hijos en situaciones muy parecidas. "Mi hijo se metió un Lego en la nariz una vez y tuvimos que llevarlo a emergencia a que se lo sacaran", le escribió la presentadora Astrid Rivera. Afortunadamente, la cosa con la bella Megan no pasó a mayores y todo quedó reducido a un susto. Eso sí, lección aprendida.

